Danilo Petrucci MotoGP | GP Catalogna 2019 | “Questo podio vale come la vittoria del

MotoGp - Danilo Petrucci non si capacita : “stavo andando piano - non so perchè sono scivolato” : Il pilota della Ducati ha parlato dell’esito delle qualifiche, soffermandosi sull’errore che lo ha costretto a centrare il settimo tempo Giornata complicata per Danilo Petrucci, costretto a chiudere con il settimo tempo le qualifiche del Gp del Barcellona per una fastidiosa caduta arrivata nel corso della Q2. Alessandro La Rocca /LaPresse Un errore pesante, che non ha permesso al ternano di centrare l’obiettivo ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Avevo una gomma di ghiaccio - situazione diversa rispetto al Mugello” : Danilo Petrucci ha faticato terribilmente durante le prove libere del GP Catalogna 2019, tappa del Mondiale MotoGP. Il vincitore della gara del Mugello non è riuscito a ingranare a Barcellona ed è rimasto nelle retrovie, non trovando mai un buon passo e palesando una condizione non eccezionale in vista di qualifiche e gara. Il centauro della Ducati dovrà necessariamente migliorarsi nella giornata di domani se vorrà cercare di essere protagonista ...

MotoGp – Petrucci e Dovizioso alleati? L’ammissione di Danilo : “ecco come andranno le cose” : il Petrux è sempre più motivato dopo il primo posto del Mugello: le parole del Ternano della Ducati durante la Conferenza stampa del Gp di Catalunya Il Circus riparte… Petrucci, a meno di due settimane dalla sua prima emozionante vittoria nel Gran Premio d’Italia al Mugello, in sella alla sua Ducati ufficiale del team Mission Winnow, attende con impazienza il l’inizio del settimo round del Campionato Mondiale MotoGp 2019 che si ...

Danilo Petrucci MotoGP - GP Catalogna 2019 : “Voglio rivivere le sensazioni del Mugello - se avrò la possibilità di vincere non esiterò” : La straordinaria prima vittoria in carriera due settimane fa al Mugello non ha rappresentato per Danilo Petrucci solamente un’enorme gioia personale e professionale ma muta forse la sua dimensione all’interno della Classe Regina del Motomondiale, che lo chiama ora a essere protagonista sul lungo periodo e non più solo in occasioni specifiche. Il ventottenne di Terni ha abbondantemente scavalcato Valentino Rossi per la quarta ...

Danilo Petrucci MotoGP - Mondiale 2019 : “La gara del Mugello mi ha fatto capire che posso essere davvero un vincente” : Dopo una lunga attesa contraddistinta da 123 gare disputate, alla 124esima è arrivata la prima vittoria nella carriera di Danilo Petrucci in MotoGP e, come se non bastasse, proprio sul circuito di casa, lo splendido Mugello. Una domenica che rimarrà nella mente del pilota ternano per tutta la vita e che, inoltre, potrebbe rappresentare un vero e proprio punto di svolta per la sua carriera. Un mix di emozioni incredibile per il classe 1990 che è ...

MotoGP - Claudio Domenicali : “La Ducati crede in Danilo Petrucci - Jorge Lorenzo? Un uomo solo” : E qui la festa? Non ci sarebbe neanche il caso di chiederlo dopo il primo e terzo posto del GP d’Italia 2019 della Ducati, sesta prova del Mondiale di MotoGP. Sul tracciato del Mugello Danilo Petrucci si è potuto fregiare del primo successo nella classe regina, rispondendo in pista alle tante critiche nei suoi confronti relativamente al proprio ruolo in sella alla GP19. Il pilota umbro ha risposto presente e forse la squadra di Borgo ...

VIDEO Danilo Petrucci : “Per me Dovizioso è come un fratello. Metà vittoria è sua” : L’analisi della giornata più bella della carriera di Danilo Petrucci, con la vittoria del suo primo Gran Premio davanti ai 150.000 tifosi del Mugello, non può non passare anche dalle mani del suo rivale ma grandissimo amico Andrea Dovizioso, che ha letteralmente preso sotto la sua ala protettiva il pilota umbro e lo ha aiutato a restare a galla durante i numerosi momenti difficili della sua vita professionale. Il destino beffardo ha voluto ...

MotoGP - Pagelle GP Italia 2019 : Danilo Petrucci impeccabile - Marquez si accontenta - Lorenzo - Rossi e la Yamaha disastrosi : Il Gran Premio d’Italia 2019 della MotoGP vede il primo successo di Danilo Petrucci in carriera nella classe regina. Il pilota umbro vince con pieno merito e dimostra di non essere in Ducati per puro caso, anzi. Il migliore di giornata è lui, mentre si segnalano diversi bei voti per alcuni piloti, mentre altri, su tutti Valentino Rossi, devono fare i conti con insufficienze pesanti. Andiamo, quindi, a consegnare le Pagelle del Gran Premio ...