Clemente Mastella massacrato a casa sua | quanti voti ha preso la Lega di

Caso Siri - Clemente Mastella : “Luigi Di Maio mi ha rotto le palle” : Il sindaco di Benevento commenta le affermazioni di Luigi Di Maio, per cui il governo non sarebbe caduto nonostante le tensioni sul Caso Siri in quanto "Matteo Salvini non è Clemente Mastella". L'ex ministro della Giustizia replica: "Francamente, mi ha rotto le palle. Che trovi altri argomenti per alimentare le discussioni con l'alleato di governo".Continua a leggere