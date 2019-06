Clamorosa gaffe per Chiara Ferragni | pubblicizza il brand di Giulia De Lellis e poi

Barbara D'Urso - Clamorosa gaffe a Pomeriggio 5 : la regia prova a fermarla ma... Cosa dice in diretta : Barbara D'Urso si è resa protagonista di una gaffe clamorosa. La regina della tv, convinta di lanciare l'ennesima pubblicità di Pomeriggio 5, si è rivolta così al suo pubblico: "Bellissimo, ho quasi scoperto che la feta è formaggio di capra. Ci vediamo tra poco, a dopo!". Per la prima volta niente s

Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser a Capri. Lui fa una gaffe Clamorosa : Ignazio Moser commette una gaffe clamorosa con Cecilia Rodriguez Nonostante il loro amore sia nato sotto l’occhio indiscreto delle telecamere di canale 5, Ignazio Moser e la bella modella argentina Cecilia Rodriguez continuano a gonfie vele la loro relazione. I due condividono ogni momento con i propri fan, anche se alcune cose sarebbe meglio non mostrarle. Qualche esempio? La coppia sta trascorrendo questi primi giorni estivi nella ...

Grande Fratello : Kikò fa una gaffe Clamorosa con Vladimir Luxuria : Chicco Nalli: la terribile gaffe con Vladimir Luxuria al GF 16 E’ tempo di gaffe nella casa del Grande Fratello. Questa volta il protagonista, a differenza delle precedenti, è stato Kikò Nalli. Cosa è successo? Vladimir Luxuria, ospite di queste due ultime settimane della messa in onda del reality show di canale 5, stava raccontando della dura esperienza vissuta all’Isola dei Famosi, perché Vlamidir prima di essere opinionista e ...

Amici - Clamorosa gaffe di Ilary Blasi : "Posso dirlo?" - la finezza in prima serata : gaffe per Ilary Blasi, ospite di Maria De Filippi nel corso dell'ultima puntata di Amici che, su Canale 5, ha sancito il trionfo di Alberto Urso. La Blasi, che faceva parte della commissione dei giudici, al termine della puntata ha preso parte ai festeggiamenti per il 23esimo compleanno di Rafael Qu

Clamorosa gaffe a L'eredità. Pure Flavio Insinna sgrana gli occhi - : Anna Rossi Il concorrente non ha risposto correttamente alla domanda. Ma la sua affermazione ha scatenato i social Che nei quiz televisivi si cada in brutte gaffe ormai è fatto saputo e risaputo. Non si può conoscere tutto. Certo è che alcuni sciovoloni si possono spesso evitare. E di scivoloni a L'eredità ce ne sono parecchi. Non c'è puntata che vada in onda senza una gaffe Clamorosa che nel giro di qualche ora diventa virale in ...

Calciomercato Barcellona - Clamorosa gaffe dei blaugrana : pubblicato sul sito ufficiale il profilo di Lacazette [FOTO] : La società blaugrana ha pubblicato sul proprio sito il profilo di Lacazette, al momento non è chiaro se si tratti di un errore o di un annuncio Una gaffe sorprendente, che arriva a poche settimane dall’inizio del Calciomercato. Il Barcellona ha pubblicato sul proprio sito ufficiale il profilo di Alexandre Lacazette, attaccante attualmente di proprietà dell’Arsenal e con un contratto in scadenza nel 2022. Il club blaugrana, ...

Verissimo Clamorosa gaffe di Michelle Hunziker : Ospite a “Verissimo” insieme a J-Ax Michelle Hunziker ha raccontato a Silvia Toffanin una gaffe che le è capitata poco tempo fa: «Ero in una camera di albergo e quando lui è entrato, io stavo toccando le ciap….t di due ragazze…». La Hunziker parla del backstage del videoclip trap, Michkere, di cui è stata protagonista: «Stavamo girando una scena del video in una camera d’hotel. Sapendo che sono svizzera e precisa, si ...

Domenica In - Clamorosa gaffe di Mara Venier : non riesce a leggere il gobbo? Così la regia... : Strepitosa gaffe di Mara Venier a Domenica In, in onda su Rai 1, nel corso dell'intervista ad Arisa. Nel lancio di una clip dedicata alla cantante, la conduttrice non è riuscita infatti a leggere quanto recitava il gobbo ed è andata in confusione. A quel punto la regia ha inquadrato ciò che di solit

Barbara d’Urso commette una Clamorosa gaffe a Pomeriggio Cinque : Pomeriggio 5, Barbara d’Urso e la gaffe su Vasco: “Chi è che cantava…” Giornata difficile oggi per Barbara d’Urso a Pomeriggio Cinque che si è trovata a dover gestire un collegamento in diretta con Maria Monsé e sua figlia Perla Maria. La bella conduttrice partenopea, tra una confessione e l’altra sulla neo carriera da stilista della piccola artista, ha commesso una gaffe su Vasco Rossi, con cui in passato ha avuto una ...

Clamorosa gaffe di Fedez : dimentica la torta di compleanno della Ferragni : Lui 29 anni, lei 32 appena compiuti. I Ferragnez sono tornati al centro del gossip, per diversi post che, lo scorso 7 maggio, hanno reso Chiara Ferragni la festeggiata più seguita via social. Su ...

Chelsea - Cahill attacca Sarri e Morata fa una Clamorosa gaffe : Maurizio Sarri è spesso visto come un "burbero", ma ad alcune sue uscite di pancia alterna gesti da persona estremamente sensibile. Prendiamo il caso Cahill: l'ex capitano del Chelsea nei giorni ...

Italia Sì - la gaffe Clamorosa di Elena Santarelli con Lorena Bianchetti : 'Il marito...'. Gelo in diretta : gaffe pazzesca di Elena Santarelli a Italia Sì , su Raiuno , condotta da Marco Liorni . La 'consigliera' ad in certo punto si è rivolta all'altra ospite Lorena Bianchetti che parlava della sua ...

Italia Sì - la gaffe Clamorosa di Elena Santarelli con Lorena Bianchetti : "Il marito...". Gelo in diretta : gaffe pazzesca di Elena Santarelli a Italia Sì, su Raiuno, condotta da Marco Liorni. La "consigliera" ad in certo punto si è rivolta all'altra ospite Lorena Bianchetti che parlava della sua maternità e si è lasciata scappare una frase da brividi: "Abbiamo in comune il marito...". In realtà la Santar