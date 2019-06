«Ciro Ferrara è morto» | la fake news sul web E lui risponde così su Instagram

Titoli diffamatori - Ciro Ferrara vince in tribunale contro la stampa : l’ex calciatore della Juventus estraneo ai fatti di Calciopoli : Ciro Ferrara vince la causa per diffamazione nei confronti di alcuni giornali che avevano accostato il suo nome allo scandalo Calciopoli La Corte d’Appello di Bologna, ribaltando il giudizio di primo grando, ha dato ragione a Ciro Ferrara nella sua causa per diffamazione contro alcuni organi di stampa che aveva accostato il suo nome allo scandalo Calciopoli. L’ex calciatore di Juventus e Napoli avrà diritto ad un risarcimento ...

Ciro Ferrara : “La forza del Napoli è Ancelotti. La Juve cambia e continua a vincere” : Ciro Ferrara è stato a lungo capitano del Napoli. Oggi sul Mattino Gianluca Agata lo intervista e tra le domande c’è anche quella sul capitano Lorenzo. A lui Ferrara consiglia di lasciarsi scivolare addosso le critiche, che a Napoli spesso fanno più male, e di scegliere la strada migliore per se stesso. “Nei confronti dei giocatori napoletani è come se non si accettasse che possano avere un periodo difficile. Come se si dovesse ...