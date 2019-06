CIR Sardegna | Basso vince Gara 2 e diventa il nuovo leader

motorinolimits

(Di domenica 16 giugno 2019) Giandomenicoe Lorenzo Granai su Skoda Fabia R5 vincono2 nel Rally Italia2019 eno i nuovidel CIR. Un weekend dai due volti, molto intenso, quello affrontato dai protagonisti del tricolore nell’appuntamento italiano del Mondiale Rally.ha rispolverato la vittoria centrata nel 2014, ultima edizione del RIS con … L'articolo CIR2 eilMotoriNoLimits Auto, F1, motori, turismo, stili di vita.

primocanale : Rally Italia Sardegna, Basso al fotofinish in Gara 2: leader nel Cir - primocanale : Rally Italia Sardegna, Basso al fotofinish in Gara 2 e vola in testa al Cir - motorionline : #CIR | Giandomenico Basso vince sul filo di lana gara 2 del #RallyItaliaSardegna; evento confermato per i prossimi… -