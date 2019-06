Cinema America Roma | il racconto di David | «Erano una decina | ci davano bottigliate»

Pugni e insulti - minacciati per maglietta Cinema America : Bottigliate, Pugni, insulti e testate con minacce per far togliere a 4 ragazzi le magliette del Piccolo Cinema America, arena di Trastevere recuperata da una associazione di giovani che ha dato vita a un progetto che mira a portare il grande schermo nelle piazze della Capitale. Il fatto è avvenuto nella notte, intorno alle 4. Ad agire sono stati - si fa sapere dalla stessa associazione - "una decina di individui di circa trent'anni all'urlo di ...

Roma - aggrediti quattro ventenni : "Avete le magliette del Cinema America - siete antifascisti" | Foto : La denuncia arriva dal giovane David Habib, ricoverato al Fatebenefratelli per una tumefazione e un trauma con fattura scomposta alla piramide nasale

American Animals : trama - cast e curiosità del film al Cinema : American Animals: trama, cast e curiosità del film al cinema . Dal 6 giugno di quest’anno sarà disponibile in tutte le sale cinematografiche il film drammatico American Animals diretto da Bart Layton, con Barry Keoghan e Evan Peters. La pellicola è ispirata da una storia vera: una rapina avvenuta nella Transylvania University di Lexington nel 2004. Il regista ha già avuto a che fare con trame di questo genere. Nel 2012 era stato regista del ...

E' morta Doris Day - icona del Cinema americano. Aveva 97 anni - : Nota in tutto il mondo come voce di "Que sera, sera" , Aveva vinto un Golden Globe ed era stata in nomination all'Oscar