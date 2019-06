Chiesa trascina l’Italia davanti ad un Dall’Ara tutto esaurito | è festa azzurra

sportfair

(Di domenica 16 giugno 2019) Il Dall’Ara esplode di gioia per la fantastica rimonta degli azzurrini: l’esordio della Nazionale italiana agli Europei U21 è da sogno, Spagna ko 3-1 Un esordio da sogno per gli azzurri dell’U21 agli Europei 2019. La squadra di Di Biagio, dopo un inizio un po’ arrugginito sono riusciti a far esplodere il Dall’Ara,per il primo match dell’Italia contro la Spagna. Una finale anticipata, una sfida che ha regalato tanto spettacolo. Massimo Paolone/LaPresse Non sono mancate le tensioni in campo, con diversi battibecchi tra rivali, cartellini gialli e spaventosi ‘schianti’: Zaniolo è stato infatti portato via in barella a seguito di un brutto colpo in testa. A seguito di un inizio timido, nel quale l’Italia ha incassato la rete di Ceballos, gli azzurrini hanno deciso di reagire e lo hanno fatto nel miglior modo ...

Handwriting01 : RT @PirataPantani10: Sintesi di #ItaliaSpagna: uno straordinario Federico #Chiesa ci trascina nonostante un #Ceballos sontuoso. Forza azzur… - cmt8news : Euro U21, Italia-Spagna 3-1: analisi del match. Chiesa trascina gli azzurri! -