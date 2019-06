Chiara Ferragni posta una foto di bikini di cui è testimonial la De Lellis | poi cancella

Chiara Ferragni gaffe sulla ‘rivale’ Giulia De Lellis che ringrazia : Chiara Ferragni, la gaffe che coinvolge la ‘rivale’ Giulia De Lellis. L’ex di Damante commenta il passo falso della moglie di Fedez: “Ho apprezzato molto, magari è stato voluto” Chiara Ferragni scivola su una buccia di banana in un territorio che dovrebbe conoscere benissimo e di cui è regina: Instagram. È proprio vero che a volte […] L'articolo Chiara Ferragni gaffe sulla ‘rivale’ Giulia De Lellis ...

Sembri fatta! Chiara Ferragni attaccata su Instagram : Chiara Ferragni è finita di nuovo nell'occhio del ciclone degli haters per aver condiviso una foto in cui, complice un makeup molto "dark", è stata definita un esempio sbagliato per le teenagers. Nelle ultime ore la biondissima influencer cremonese ha condiviso una foto durante uno shooting fotografico, in reggiseno nero, minigonna di strass rosso fuoco e un makeup molto “dark”. “Today on set”, scrive la Ferragni nella didascalia ...

Chiara Ferragni si mostra ‘quasi’ in topless e scrive : “Seno piccolo - cuore grande”. Ma Fedez la prende in giro. Guarda la foto : Sguardo rivolto all’obiettivo, sorriso accennato in camera, mano e braccio per coprire il seno nudo: stavolta Chiara Ferragni ha sorpreso così i suoi follower, con un topless celato dal pudico gesto e una didascalia... L'articolo Chiara Ferragni si mostra ‘quasi’ in topless e scrive: “Seno piccolo, cuore grande”. Ma Fedez la prende in giro. Guarda la foto proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, ...

Chiara Ferragni : i suoi look easy da copiare : Chiara Ferragni è una vera trasformista: sempre un look diverso, ma sempre fedele a se stessa e ai suoi look spesso colorati e particolarissimi. E’ vero, il suo guardaroba è firmatissimo, ma alcuni dei suoi look possono darci degli spunti utili per qualche occasione anche della nostra vita quotidiana di comuni mortali. Vediamoli insieme. Chiara Ferragni, i suoi look easy da copiare: per una festa Un abitino corto in tulle, magari senza ...

Bella Thorne e Benji/ Uscita di coppia con Chiara Ferragni e Fedez a Los Angeles : Bella Thorne sempre più unita con Benji: il cantante l'ha raggiunta negli Usa. Poi l'incontro con Chiara Ferragni e Fedez, foto.

Chiara Ferragni astuta : Fedez le prepara uno scherzo tremendo - ma lei non ci casca : I 'Ferragnez' sono tornati a Los Angeles per via di alcuni impegni professionali e Chiara Ferragni, che ha raggiunto la sua famiglia da Roma, dove è stata protagonista di un evento in...

Chiara Ferragni in topless su Instagram/ "Piccolo seno - grande cuore" : web si divide : Chiara Ferragni in topless su Instagram e il web si divide. "Piccolo seno, grande cuore": pioggia di like, ma per qualcuno è un autogol...