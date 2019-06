Chiara Appendino indagata | per sospetto concorso in peculato

blogo

(Di domenica 16 giugno 2019) La sindaca di Torinoha ricevuto un avviso di garanzia: èperinper la consulenza fantasma di Luca Pasquaretta, suo ex portavoce. I magistrati Erica Gambetta e Gianfranco Colace le hanno fatto notificare l'avviso perché ritengono che tutti sapessero del contratto che Pasquaretta aveva ottenuto dalla fondazione per il Libro per aiutare nella comunicazione il presidente Massimo Bray.È stata la stessaa comunicare di esserescrivendo su Facebook:"Per trasparenza nei confronti dei cittadini vorrei rendere noto che ho ricevuto un avviso di garanzia con riferimento alle indagini per la consulenza affidata dalla Fondazione per il Libro al mio ex capo ufficio stampa per un valore di 5000€ lordi e che lui già restituì a suo tempo. Quando, alcuni mesi prima dello svolgimento del Salone del Libro, circolò sui giornali questa ...

