Chelsea | Marina Granovskaia commenta l’addio di Sarri | “dopo l’Europa League ha deciso

(Di domenica 16 giugno 2019) Mauriziolascia ile diventa il nuovo allenatore della Juventus:spiega i motivi alla base dell’addio del tecnico italiano Nelle ultime ore la Juventus e il, con un comunicato quasi congiunto, hanno svelato il futuro di Maurizio: l’ex allenatore di Empoli e Napoli sarà bianconero., braccio destro di Roman Abramovich al, ha spiegato le ragioni dell’addio del tecnico italiano: “nei colloqui dopo l’Europa, Maurizio ha chiarito quanto fortemente desiderasse tornare in Italia, spiegando che le ragioni per cui volesse ricominciare a lavorare in patria erano forti. Crede che sia importante essere più vicino alla famiglia e abitare meno distante dagli anziani genitori per il loro per il benessere“.L'articolol’addio di: ...

