Catalogna | vittoria di Marquez | terzo Petrucci Un errore di Lorenzo travolge Rossi e Dovi

Moto3 - Risultato GP Catalogna 2019 : Ramirez strappa la vittoria a Canet - a podio un divino Celestino Vietti : Prima vittoria in carriera nel Motomondiale per Marcos Ramirez nel GP di Catalogna 2019, che vince la volatona finale della Moto3 e beffa all’ultimo giro il leader della classifica generale Aron Canet. Un gran sorriso anche per l’Italia con lo strepitoso terzo posto di Celestino Vietti, autore di una rimonta da lontanissimo costruita giro dopo giro senza commettere la minima sbavatura e coronata con un sorpasso all’ultima curva ...