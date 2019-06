ilnapolista

(Di domenica 16 giugno 2019) Potrebbe essere la domanda che il compianto cantautore calabrese Rino Gaetano farebbe, a distanza di 33 anni dall’uscita di “Mioè figlio unico”, in una ipotetica versione 2.0 del testo che aveva per protagonista un“figlio unico” in quanto troppo ingenuo e sognatore, legato ai vecchi valori quasi scomparsi già nel 1976, figuriamoci oggi. Dopo che avrebbe visto, effettivamente,andare giocare solo in America dopo essere stato una bandiera laziale, chissà cosa penserebbe del calcio “moderno” dove le bandiere non esistono quasi più nemmeno negli stadi. Le ultime storiche rimaste, proprio in questi giorni, sono state ammainate o, addirittura, ripiegate e messe ai margini da società sempre più impegnati alla sola ricerca del business a discapito dei sentimenti, vedasi casi di Totti e de Rossi a Roma, preceduti negli ultimi anni da tanti colleghi illustri quali ...

napolista : Caro fratello sei ancora convinto che #Chinaglia non può passare al #Frosinone? Dopo #Baggio alla #Juve, #Ronaldo i… - Pitriola56 : @Fabio64356227 @repubblica Caro lo dice a suo fratello. Io non voto PD. Ho dato solo un giudizio su Renzi. - PhoebeMhellgdr : Caro fratello a cui potrei chiedere una threesome se non cambia icon I QUEEN SONO TUTTO -