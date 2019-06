Caos procure | Poniz Anm | “Nella magistratura c’è un problema morale Ripensare a

Caos procure - Poniz nuovo presidente Anm : “In altre circostanze un grande onore. Oggi anche un onere” : Luca Poniz è il nuovo presidente della Associazione Nazionale Magistrati, eletto per acclamazione dal Cdc. “Sono molto onorato. È un grande onore ma anche un grande onere – ha affermato – Sono qui per rappresentare tutti. Bisogna andare fino in fondo alla riflessione politica che ci veda onesti e coraggiosi nel riconoscere che alcune cose non sono andate bene”. Anm, eletto ...

Anm - eletto il nuovo presidente : è Luca Poniz di Area. Del Caos procure ha detto : “È la notte della magistratura” : È Luca Poniz il nuovo presidente dell’Associazione nazionale di Area. Pm a Milano, già vicepresidente Anm ed esponente di Area, la corrente di sinistra delle toghe succede a Pasquale Grasso, che oggi ha lasciato in polemica l’incarico. L’Associazione nazionale magistrati doveva subito voltare pagina. Giuliano Caputo di Unicost è confermato segretario. Entra in giunta Autonomia e indipendenza, con Cesare Bonamartini come ...

Caos procure - si dimette il presidente dell’Anm Grasso : “Vi rispetto più di quanto rispettate me” : “Vi ho ascoltato, vi comprendo e ovviamente rassegno le mie dimissioni”: con queste parole il presidente dell'Associazione nazionale magistrati, Pasquale Grasso, ha annunciato le sue dimissioni dopo lo scandalo che ha travolto la magistratura italiana. "Vi rispetto molto più di quanto abbiate dimostrato di rispettare me", afferma Grasso.Continua a leggere

Caos procure - Pasquale Grasso : “Convinto di aver agito in modo equilibrato e nel rispetto del mio ruolo” : Pasquale Grasso si è dimesso dalla presidenza dell’Associazione nazionale magistrati. Lo ha annunciato al comitato direttivo centrale dopo avere ascoltato gli interventi dei rappresentanti dei vari gruppi. Le posizioni emerse dai vari gruppi hanno preso le distanze dal presidente, il cui comportamento è stato ritenuto troppo timido e non abbastanza netto, e da Magistratura indipendente, che Grasso ha lasciato nei giorni scorsi dopo che ...

Caos procure - il presidente Anm Pasquale Grasso annuncia dimissioni : “Lo faccio serenamente da uomo morale” : Si è dimesso il presidente dell’Anm Pasquale Grasso. Dopo aver ascoltato gli interventi dei rappresentanti dei gruppi all’interno all’Anm nel Comitato direttivo centrale, Grasso ha rassegnato le proprie dimissioni come aveva anticipato in apertura nel caso avesse avuto sentore di una richiesta in tal senso. “Vi ho ascoltato tutti. Vi comprendo e vi rispetto. Vi rispetto e vi ringrazio. Vi rispetto molto più di quanto abbiate dimostrato di ...

Caos procure - presidente Anm Grasso si dimette dopo critiche del direttivo : “Vi rispetto più di quanto rispettiate me” : Il presidente dell’Anm Pasquale Grasso si è dimesso. dopo aver ascoltato gli interventi dei rappresentanti dei gruppi all’interno all’Anm nel Comitato direttivo centrale, Grasso ha rassegnato le proprie dimissioni come aveva anticipato in apertura nel caso avesse avuto sentore di una richiesta in tal senso. “Vi ho ascoltato – ha detto – vi comprendo e ovviamente rassegno le mie dimissioni”. Poco prima infatti Area, ...

