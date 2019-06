Campionesse d' Europa! La nazionale femminile sorde del volley conquista uno storico oro

huffingtonpost

(Di domenica 16 giugno 2019) Italia da sogno. Lahato il gradino più alto del podio a Cagliari: sono loro led’Europa. Un risultato, grazie alla vittoria sulle russe per 3-0 (25-13; 25-19; 25-16)La finale è andata in scena al PalaPirastu di Cagliari e le ragazze, guidate da Alessandra Campedelli, hannoto il primo oro italiano in questo campionato europeo. Le azzurre escono dal torneo illese, registrando solo successi: un solo set perso nella partita inaugurale contro la Polonia, ma la strada è stata tutta in ascesa.“Una giornata meravigliosa quella di oggi perché è la prima volta che la nostral’oro nella pallavolo – commenta il presidente della Federazione Sport Sordi Italia, Guido Zanecchia - Non è stato un percorso facile, anche se abbiamo sempre vinto ...

