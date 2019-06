Camerino | il Papa ai terremotati | Abbiate speranza | andate avanti LE FOTO

Terremoto - Papa Francesco a Camerino : “Le case finiscono in macerie - ma Dio si ricorda di noi” : “Di fronte a quello che avete visto e sofferto, di fronte a case crollate e a edifici ridotti in macerie, viene questa domanda: che cosa è mai l’uomo? Che cos’è, se quello che innalza può crollare in un attimo? Che cos’è, se la sua speranza può finire in polvere? Che cosa è mai l’uomo?“: queste le parole di Papa Francesco pronunciate oggi in occasione della messa che sta tenendo a Camerino in provincia di Macerata. “La risposta ...

Papa Francesco a Camerino - nelle casette dei terremotati : “Situazione si risolva subito” : Papa Francesco è in visita a Camerino, città del Centro Italia che ha duramente subito le conseguenze del terremoto del 2016. Visitando le strutture abitative emergenziali ha rivolto un messaggio alle famiglie che ci vivono: "Sono vicino a ognuno di voi e prego per voi perché questa situazione si risolva il più presto possibile. Grazie per la pazienza e per il coraggio".Continua a leggere

Papa a Camerino : mai perdere la speranza : 9.15 Il Papa è a a Camerino, nel Maceratese, per incontrare le persone colpite dal terremoto di tre anni fa. Dopo l'accoglienza delle autorità civili ed ecclesiastiche si è recato alle Sae, le strutture abitative emergenziali, per visitare le famiglie. Il Pontefice ha abbracciato le persone che ha incontrato, tra le quali molti anziani, e ha rivolto parole di incoraggiamento: "Guardare sempre avanti, mai perdere la speranza". Poi l'incontro ...

Papa Francesco oggi a Camerino - un abbraccio ai terremotati : Papa Francesco oggi visiterà Camerino, in provincia di Macerata, per incontrare la popolazione colpita 3 anni fa dal terremoto in Centro Italia. L’arrivo è previsto al Centro sportivo dell’Università di Camerino poco prima delle 9. Dopo l’accoglienza delle autorità civili ed ecclesiastiche locali, come prima tappa il Papa si recherà alle Sae, le “casette”, per incontrare alcune famiglie. In seguito visiterà la ...