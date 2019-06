Calciomercato Milan | novità sugli attaccanti | le decisioni su André Silva e Suso

calcioweb.eu

(Di domenica 16 giugno 2019)– La programmazione delentra sempre di più nel vivo. Maldini, Boban e Giampaolo pianificano le strategie di mercato. Deciso il futuro di. Lo spagnolo sembrava fuori dal progetto rossonero, ma Giampaolo si è imposto e vuole trattenerlo per reinventarlo da trequartista nel suo 4-3-1-2. Di ritorno dal Siviglia, l’attaccante portoghesecerca rilancio. Anche per lui si profila una conferma, magari come spalla di Piatek. L’altra punta in rosa rimarrebbe Patrick Cutrone, pronto a giocarsi un posto a meno chenon deluda nel ritiro estivo e ilsi guardi intorno per trovare un’altra punta., Salvini: “spero in una stagione migliore, grazie Samp” L'articolo: lesuDETTAGLI CalcioWeb.

DiMarzio : #Calciomercato - Nuovo obiettivo per il #Milan: piace #Moro - DiMarzio : #Calciomercato | #Milan, non solo annunci e comunicati: in sede è passato anche l'agente Edoardo #Crnjar per un pun… - DiMarzio : #Calciomercato | Il #Milan ci prova per Manolas ? -