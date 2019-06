Calciomercato Lecce | club scatenato | la lista degli obiettivi è incredibile FOTO ...

Lecce - il presidente Sticchi Damiani a 360° : dallo stadio al Calciomercato fino alla nuova Serie A : Saverio Sticchi Damiani, presidente del Lecce, si racconta in un’intervista a “La Gazzetta dello Sport“: dallo stadio al calciomercato fino alla nuova Serie A. Un doppio salto che fa ancora emozionare i tifosi salentini: “I risultati di questi anni hanno fatto rifiorire l’amore per i colori giallorossi. La gente è felice del viaggio che stiamo facendo, ci sostiene. Noi, di contro, siamo sempre stati onesti e ...

Calciomercato - le bombe della notte : la questione Chiesa - i nomi per Milan e Napoli - il Lecce batte un colpo - Bologna scatenato - pazza idea del Parma : Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Numerose trattative avviate anche se la sessione è ancora chiusa. Tante le notizie riferite nel corso della trasmissione di Sky Sport “Calciomercato – L’originale“. Il Napoli è pronto a presentare un’offerta da 50 milioni di euro al Psv Eindhoven per Hirving Lozano. L’accordo col giocatore ci sarebbe già, ora si attende la risposta del club ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Il Lecce prova il colpaccio - la lunghissima lista di Cairo - i nomi del Milan : IL Lecce prova IL colpaccio – Nome importante per l’attacco nelle ultime ore, Burak Yilmaz, classe 1985, è finito sul taccuino di Mauro Meluso che sta provando a portare l’attaccante esperto alla corte di Liverani, la trattativa è iniziata già da alcuni giorni e potrebbe trovare esito positivo a breve. Il calciatore ha già dato l’ok al trasferimento mentre manca ancora qualcosa per chiudere con il Besiktas ma c’è grande fiducia in ...

Calciomercato Lecce - grande mossa per l’attacco : si prova a chiudere per Burak Yilmaz : Calciomercato Lecce – E’ un Lecce scatenato quello che si prepara ad affacciarsi al prossimo campionato di Serie A, la dirigenza è attivissima sul fronte Calciomercato con l’obiettivo di costruire una squadra all’altezza e raggiungere una salvezza tranquilla. Nome importante per l’attacco nelle ultime ore, Burak Yilmaz, classe 1985, è finito sul taccuino di Mauro Meluso che sta provando a portare ...

Calciomercato Lecce - nel mirino è finito Cifuentes : Calciomercato Lecce – Stagione strepitosa il casa Lecce che si è conclusa con la promozione nel campionato di Serie A, percorso incredibile con Liverani in panchina. Adesso l’intenzione è quella di ripetersi anche nel prossimo campionato, per questo motivo la dirigenza sta valutando tantissimi nomi sul mercato, novità nelle ultime ore. Secondo quanto riporta ‘Gianluca Di Marzio’ il Lecce sta valutando la possibilità ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Il Bologna guarda in Giappone - Torino e Genoa fanno spese all’Empoli - Udinese e Lecce su un trequartista : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Bologna OCCHI IN Giappone – Pazza idea in casa Bologna in vista della prossima stagione. La prima mossa è stata molto importante e riguarda la conferma in panchina dell’allenatore ...

Calciomercato Udinese - tentativo per Saponara : testa a testa con il Lecce : Calciomercato Udinese – Il Lecce è sicuramente attivissimo sul mercato, dopo la promozione conquistata nel campionato di Serie A l’intenzione è quella di costruire una squadra all’altezza in grado di raggiungere una salvezza tranquilla. Sono tanti i nomi circolati negli ultimi giorni, alla lista si è aggiunto anche Riccardo Saponara della Fiorentina. Il club viola ha confermato Montella in panchina e nei prossimi giorni ...

Calciomercato - le notizie di oggi – La proposta romantica a Buffon - l’Atalanta prova il colpaccio - Bologna - Udinese e Lecce scatenate : Buffon PIU’ VICINO AL PARMA – La proposta è ‘romantica’, si avvicina infatti al ritorno al Parma. Buffon è diventato importante proprio grazie al Parma, club che l’ha lanciato nel calcio del conta, ha tanti amici in città e per questo motivo sta prendendo seriamente in considerazione la proposta. Sono andati in scena contatti con persone vicine al portierone per valutare la possibilità di un ritorno, la trattativa non è ancora ...

Calciomercato - Lecce scatenato : chiesto Farias al Cagliari - sondaggio per Barrow : Calciomercato Lecce – Il Lecce fa sul serio dopo la promozione nel campionato di Serie A ed è letteralmente scatenato sul mercato con l’obiettivo di disputare una stagione tranquilla. Ecco il punto sulle trattative secondo quanto riporta l’edizione odierna de ‘La Gazzetta dello Sport’. Abate è stato proposto e viene valutato, ancora presto per definire il colpo Dragowski per la porta, chiesto al Cagliari ...

Calciomercato Lecce - mossa a sorpresa : avviati i contatti con Abate : Calciomercato Lecce – Doppio salto di categoria in casa Lecce che è passato in due anni dalla Serie C alla Serie A, merito anche e soprattutto dell’allenatore Liverani che ha dimostrato grandi qualità. Adesso l’intenzione della dirigenza è quella di costruire una squadra sempre più competitiva per mantenere la categoria, la dirigenza è letteralmente scatenata con tanti nomi nel mirino del club giallorosso. Importante ...

Calciomercato - le notizie di oggi – Atalanta tra l’addio di Ilicic e Lazzari - le mosse di Lecce e Torino : Ilicic ANNUNCIA L’ADDIO – “Ho tanto rispetto per l’Atalanta, ho dato tutto per loro, pero’ io voglio stare al top, vincere trofei e lottare per la vetta. Il Napoli? Non ho firmato nulla ma si sta parlando della soluzione migliore per me”. Sono le dichiarazioni di Josip Ilicic, attaccante sloveno dell’Atalanta in un’intervista al quotidiano del suo Paese, Ekipa24, dichiarazioni che fanno pensare all’addio. Nel frattempo, per la ...

Calciomercato Lecce - vicinissimo il colpo Zahovic per l’attacco : Meluso in Slovenia per chiudere : Calciomercato Lecce – Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb il Lecce potrebbe chiudere per un attaccante. Il ds Meluso è volato in Slovenia per arrivare a Zahovic, punta del Maribor. Classe ’95, nazionale sloveno, Zahovic ha segnato 36 gol nelle ultime due stagioni in patria. L’attaccante vanta anche due gol in Champions League e 1 in Europa League con il Maribor. Il Lecce è pronto ad offrire fino a 3 milioni per ...

Calciomercato - Lecce e Parma sull’attaccante Caputo : Il Calciomercato entra sempre più nel vivo, si preannuncia un’estate caldissima. Non solo le grandi squadre attive ma anche quelle di media e bassa classifica. Tanti club hanno messo nel mirino l’attaccante Ciccio Caputo, il calciatore è reduce dalla retrocessione con la maglia dell’Empoli ma ha dimostrato di meritare la Serie A. Per questo motivo secondo quanto riporta Gianluca Di Marzio durante la trasmissione Speciale ...