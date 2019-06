Calciomercato Juventus | il ' Mirror' | ' Offerti 170 milioni per Salah | ma lui vuol restare'

Calciomercato Juventus - clamoroso retroscena su Salah : il Liverpool ha rifiutato un’offerta record : Calciomercato Juventus – Ha del clamoroso quanto svela il Daily Mirror: la Juventus avrebbe presentato un’offerta shock per avere Mohamed Salah. La proposta dei bianconeri era di 150 milioni di sterline (168 milioni di euro). Cifre astronomiche e difficilmente veritiere, ma la Juventus ha sicuramente fatto un tentativo per Salah, calciatore che piace alla dirigenza bianconera. Allenatore Juventus, il padre di Sarri spaventa i ...

Calciomercato Juventus - Pogba - Rabiot e Ndombele sarebbero le trattative più 'calde' : Il Calciomercato della Juventus si muove prevalentemente a centrocampo. Il sogno è Paul Pogba, oggi Nedved incontra Raiola a Montecarlo, le alternative sono Adrien Rabiot, che chiede un super ingaggio, e Tanguy Ndombele, richiesto da mezza Europa. Tutte le trattative a centrocampo non sono per niente facili, ma in mediana serve qualcosa in più rispetto all’anno scorso. L’acquisto di Ramsey non può bastare, Sarri, il candidato più forte alla ...

Calciomercato Juventus : rivoluzione in attacco - via Dybala ecco il sostituto : Calciomercato Juventus – In attesa dell’annuncio del nuovo allenatore, in casa bianconera si lavora per rinvigorire una rosa già molto forte. L’intenzione è quella di continuare a vincere in Italia, e provare ad affermarsi in Europa, dove da ormai troppi anni non si riesce nell’impresa. Paratici e soci sono già a lavoro, tanto che i […] More

Calciomercato Juventus - Guelpa : 'Guardiola è sempre più vicino' : Non è ancora finita la telenovela su chi sarà il prossimo allenatore della Juventus. Dopo l'addio a Massimiliano Allegri è passato quasi un mese, ma la dirigenza bianconera non ha ancora annunciato l'arrivo del nuovo tecnico. Un nome che sta circolando con insistenza da giorni è quello di Maurizio Sarri. L'ex tecnico del Napoli è stato accostato più volte alla Juventus e avrebbe già dato il suo assenso per l'arrivo a Torino, nonostante in ...

Calciomercato news 15 giugno/ Juventus - Inter - Milan - Roma trattative - ultime notizie : Calciomercato news 15 giugno Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative e ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

Calciomercato Juventus : Rabiot vorrebbe 10 milioni - su di lui anche lo United : Il Calciomercato della Juventus si muove per Adrien Rabiot. Insieme a Pogba e a Milinkovic-Savic è lui uno degli obiettivi primari da regalare a Sarri, pronto a diventare il nuovo allenatore bianconero. Paratici si sta muovendo per portare il francese a Torino, il giocatore è in Italia in vacanza in questi giorni e ha già dichiarato di avere avuto contatti con i Campioni d’Italia che però dovranno superare un'agguerrita concorrenza. Juventus: è ...

Calciomercato - le notizie di oggi : Bologna scatenato - l’Atalanta su un centrocampista ucraino - lo scambio tra Roma e Juventus : Calciomercato oggi – Si è conclusa un’altra giornata di Calciomercato. Anche se non si è ancora entrati ufficialmente nella sessione estiva, le trattative e i rumors iniziano a susseguirsi. Le notizie di Calciomercato più importanti di oggi. Bologna scatenato – Il Bologna riparte da Mihajlovic. Importante scelta del club rossoblu che è riuscito a convincere l’artefice della salvezza, il serbo rappresenta una garanzia come ...

Calciomercato news 14 giugno/ Ultime notizie trattative Inter - Milan - Roma - Juventus : Calciomercato news 14 giugno Juventus, Inter, Milan, Roma: trattative e Ultime notizie circa i nomi che Interessano alle big del calcio italiano.

Calciomercato Juventus - ultime notizie : non si mollano Chiesa e Pogba : Calciomercato Juventus, ultime notizie: non si mollano Chiesa e Pogba La Juventus si prepara ad accogliere il suo nuovo allenatore. Dopo l’esonero di Massimiliano Allegri, sono stati tanti i nomi accostati alla panchina dei bianconeri. Il prescelto sembrerebbe essere Maurizio Sarri, la Juventus, infatti, ha trovato un’accordo di massima con il Chelsea per liberare il tecnico toscano. Dopo la suggestione Guardiola, con il quale la ...

Calciomercato Juventus : possibile lo scambio Higuain-Zaniolo - Sarri vorrebbe Icardi : Grandi manovre in casa Juventus per quanto riguarda il Calciomercato estivo. Mentre si attende l'annuncio di Maurizio Sarri (il quale, come riportano le ultime indiscrezioni dalla Gran Bretagna, sarebbe stato finalmente liberato dal Chelsea). la dirigenza bianconera sta lavorando con grandissima attenzione per costruire la nuova Juventus. Uno dei gli obiettivi principali del direttore sportivo Fabio Paratici è Nicolò Zaniolo, certamente una ...

Calciomercato Juventus - l’11 stellare con Sarri : una cessione eccellente (a sorpresa) ed il sostituto - come cambia la squadra con alternative di lusso [FOTO] : 1/23 La Juventus di Sarri ...

Calciomercato Juventus - Rabiot conferma : “parlo con i bianconeri” : Calciomercato Juventus – La Juventus è letteralmente scatenata nelle ultime ore tra panchina e Calciomercato, nella serata di ieri è stato trovato l’accordo con il Chelsea per il tecnico Sarri. Per il centrocampo è corsa ad un calciatore di grande spessore, i nomi sono quelli di Pogba e Milinkovic ma è in corsa c’è anche Rabiot come conferma lo stesso calciatore intercettato da ‘Il Corriere dello Sport’: ...

Calciomercato - la pazza idea tra Roma e Juventus : scambio Higuain-Manolas ma per il difensore c’è anche il Milan : Il Calciomercato è sempre più caldo, in particolar modo nelle ultime ore attivissima la Juventus, nella serata di ieri si è sbloccata la trattativa tra i bianconeri ed il Chelsea per Maurizio Sarri, per l’annuncio è solo questione di ore. La dirigenza bianconera è scatenata anche sul fronte Calciomercato, in particolar modo nelle ultime ore si sta parlando di un clamoroso scambio tra la Juventus e la Roma, secondo l’edizione ...

Calciomercato Juventus - se dovesse saltare Sarri l'alternativa potrebbe essere Mourinho : Sale l'attesa per tutta la tifoseria della Juventus, che ancora non sa chi sarà il successore di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano ha lasciato la panchina bianconera da quasi un mese e la dirigenza della Juventus sta tenendo tutti i tifosi sulle spine. In queste ore sta circolando con grande insistenza il nome di Maurizio Sarri, che ha vinto l'Europa League con il Chelsea e che è riuscito ad arrivare al terzo posto in campionato. Stando ...