Calcio femminile | Mondiali 2019 | Svezia ed USA prenotano il passaggio agli ottavi nelle

(Di domenica 16 giugno 2019) Scende in campo il Gruppo F aidiin corso in Francia:due gare odierne si completerà la seconda giornata della rassega e molto probabilmente verranno emessi i primi verdetti aritmetici del raggruppamento, soprattutto in caso di vittorie, sulla carta molto probabili, diprima ed USA poi.-THAILANDIA (ore 15.00, diretta tv su Sky Sporte diretta streaming su Sky Go) Le scandinave, dopo la vittoria maturata negli ultimi minuti contro il Cile all’esordio, oggi chiede strada alle modeste thailandesi per passaree poi andare a giocarsi il tutto per tutto in un improbo scontro diretto con gli USA per il primato nel raggruppamento. Laha interrotto col Cile una serie negativa nella rassegna iridata ed oggi punta ad un tranquillo accesso alla fase ad eliminazione diretta. USA-CILE (ore 18.00, diretta tv su Sky Sport ...

