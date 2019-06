Buon compleanno Elio Pandolfi | Anna Maria dell’Unto | Giulia Corso…

L’uomo del giorno – Buon compleanno Jurgen Klopp - nella storia con il Liverpool : Continua il nostro classico appuntamenti con la rubrica l’Uomo del giorno, giornata importante per gli appassionati di calcio, è il compleanno dell’allenatore Jurgen Klopp. Inizia la carriera da tecnico sulla panchina del Mainz poi la grande chiamata del Borussia Dortmund che lo lancia in grandi palcoscenici. Diventa un idolo anche dei tifosi per il suo modo di fare, protagonista anche fuori dal campo con interviste che spesso ...

Buon compleanno Giacomo Agostini - Paolo Becchi… : Buon compleanno Giacomo Agostini, Paolo Becchi… …Carlo Tognoli, Federica Mogherini, Giuseppe Vegas, Giancarlo Governi, Nerio Nesi, Arrigo Padovan, Maria Teresa Ruta, Simeone II di Bulgaria, Rosario di Vincenzo, Michele Gammino, Giampiero Ubezio, Claudia Rivelli, George Papandreou, Patrizio Sala, Giuliana Salce, Gianni de Biasi, Alberto Bollini, Dario Ginefra, Marco Meloni, Federico Pieri, Elisa Mariano, Massimiliano Donati, Natasha ...

Buon compleanno Mina Mereu - Piero Vigorelli - Oscar Damiani… : Buon compleanno Mina Mereu, Piero Vigorelli, Oscar Damiani… …Valerio Merola, Pier Luigi Pizzi, Cesare Damiano, Luigi Martini, Lakshmi Mittal, Roberto Antonione, Andrea Pamparana, Jim Belushi, Amerigo Fontani, Michael Laudrup, Elena Fattori, Roberto Bacci, Massimo Fiorio, Alessandro Mazzola, Patrick Ottoz, Mariasilvia Santilli, Alessio Garavello, Marika Zanardi, Angelo Rea, Diego Fusaro, Laura Imbruglia, Giovanni Legnani, Giada Borgato, Matteo ...

Buon compleanno Donald Trump - Romolo Petullà - Francesca Colesanti… : Buon compleanno Donald Trump, Romolo Petullà, Francesca Colesanti… …Gianna Nannini, Francesco Guccini, Francesco Rutelli, Paolo Bonolis, Marisa Brando, Laura Efrikian, Luigi Cagni, Massimo Introvigne, Giovanna Botteri, Luigi Casero, Flavio Gulinelli, Enrico Fabbro, Boy George, Marco Armani, Cristiana Lionello, Andrea Icardi, Paolo Arrigoni, Paolo Lanza, Steffi Graf, Giovanni Esposito, Lia Capizzi, Michele Fini, Massimo Oddo, Vittorio ...

Chris Evans - Buon compleanno! 10 GIF che ci hanno fatto innamorare : Happy Birthday Cap! The post Chris Evans, buon compleanno! 10 GIF che ci hanno fatto innamorare appeared first on News Mtv Italia.

L’uomo del giorno – Buon compleanno Keisuke Honda - futuro ancora in Italia? : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica L’uomo del giorno, oggi è il compleanno dell’ex Milan Keisuke Honda. Inizia la carriera da calciatore al Nagoya Grampus, poi indossa le maglie di Venlo e CSKA. Poi la grande chiamata, quella del Milan, esperienza altalenante in Italia dimostra doti dal punto di vista tecnico ma si dimostra in difficoltà da quello tattico. Poi due nuove esperienza, quella con il Pachuca ed ...

Buon compleanno Milingo - Barbara Bonansea… : Buon compleanno Milingo, Barbara Bonansea… …Antonio Guidi, Maria Latella, Ban Ki-Moon, Enzo Robotti, Giambattista Cescutti, Vasso Ovale, Ettore Andenna, Michele Zarrillo, Fabiola Anitori, Antonio Distaso, Antonello Restivo, Gabriella Giammanco, Matteo Malaventura, Angela Rafanelli, Simone Berti, Antonio Balzano, Veronica Borsi, Carolina Pini, Dario Betti, Piermaria Leso… Oggi 13 giugno compiono gli anni: Italo Rebuzzi, ex calciatore; Antonio ...

Buon compleanno Gabriele Cirilli - Chiara Appendino - Michela Miti… : Buon compleanno Gabriele Cirilli, Chiara Appendino, Michela Miti… …Alessandro Cattaneo, Diego Milito, Silvia Costa, Silvio Sircana, Raphael Geminiani, Mara Berni, Carlo Fracanzani, Chick Corea, Tarak ben Ammar, Nino Formicola, Alessandro Pagano, Pappi Corsicato, Francesco Renga, Alberto Ghibellini, Paolo Silvio Mazzoleni, Andrea Beccari, Francesco Piu, Andrea Guardini, Tea Ugrin… Oggi 12 giugno compiono gli anni: Raphael Geminiani, ex ...

Buon compleanno principe Filippo! I 98 anni del marito della Regina Elisabetta : la storia - i tradimenti e le gaffe : Pioggia di auguri via web da tutti i componenti della famiglia reale per il principe Filippo, consorte della Regina Elisabetta, che ieri ha compiuto 98 anni, avvicinandosi di un altro passo al secolo di vita. “Auguri a Sua Altezza Reale il Duca di Edimburgo per un felice 98esimo compleanno oggi!”, si legge sul profilo di Buckingham Palace. Mentre felicitazioni arrivano anche da Clarence House, residenza del principe Carlo, erede al ...

Buon compleanno… Pippo! – Una serata evento per celebrare i 60 anni di carriera di Pippo Baudo. : È festa grande, per la televisione italiana. Questa sera, alle 20:35, su Rai 1 andrà in onda Buon compleanno… Pippo!. Una serata speciale per celebrare il compleanno di uno dei decani del piccolo schermo: Pippo Baudo, infatti, festeggia oggi 83 anni, ma festeggia anche i sessant’anni di una carriera televisiva ricca di successi e di momenti che sono rimasti nella memoria del pubblico, […] L'articolo Buon compleanno… ...

Buon compleanno Angelo Panebianco - Emiliano Moretti - Benedetta Porcaroli… : Buon compleanno Angelo Panebianco, Emiliano Moretti, Benedetta Porcaroli… …Costantino Sassone, Giobbe Covatta, Vincenzo Desario, Rino Marchesi, Jackie Stewart, Salvatore Settis, Vito Riggio, Alberto Ercolani, José Bové, Francesco Bonini, Mino Taricco, Francesca Barracciu, Vincenzo Nardiello, Luigi del Liechtenstein, Lorenzo Ariaudo, Alessandro Mazzoli, Roberto Marti, Antonio Bocchetti, Federica Citarella, Davide Zappacosta… Oggi 11 giugno ...

Buon compleanno - Pippo… e ci dispiace per gli altri : Pippo Baudo Pippo Baudo o lo si ama o lo si odia, come tutto ciò che fa davvero la differenza. Per milioni di telespettatori che lo considerano la personificazione della tv, ce ne sono tanti altri che lo trovano superato, antico, onnipresente, e vorrebbero che lasciasse spazio ad altri. Una risposta per questi ultimi è stata la serata Buon Compleanno… Pippo, che Rai 1 gli ha dedicato in occasione dei suoi primi sessant’anni di ...

Oggi Sissy Trovato Mazza avrebbe compiuto 30 anni : “Buon compleanno principessa” : Il 10 giugno 2019 Sissy Trovato Mazza avrebbe compiuto 30 anni. L'agente penitenziaria d'istanza alla Giudecca di Venezia è morta solo 5 mesi fa dopo un calvario durato due anni a seguito di un colpo di pistola alla testa. "Vogliamo ricordarla per la sua battaglia per la legalità e la trasparenza nelle carceri".

L’uomo del giorno – Buon compleanno Carlo Ancelotti - l’allenatore vincente : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica ‘L’uomo del giorno’, oggi è il compleanno di Carlo Ancelotti, cammino di successi per l’attuale allenatore del Napoli che festeggerà il compleanno a Vancouver, città natale di sua moglie. Ha ricevuto gli auguri dei tanti campioni, da calciatore non è stato un girovago come da allenatore. Tre le squadre. Il Parma, la Roma e il Milan, nella sua carriera ha vinto ...