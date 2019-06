Brad Pitt passerà le vacanze in New Mexico coi figli e ci sarà pure Angelina Jolie

Irina Shayk sfila per Pitti Uomo dopo la rottura con Bradley. Ed è più sexy che mai : Alla 96esima edizione di Pitti Uomo, c’era anche lei, Irina Shayk. La modella, dopo numerosi rumors, ha recentemente ufficializzato la fine della sua relazione con Bradley Cooper. Sul palco della manifestazione ha sfilato in nero, più sexy che mai. A chiudere in bellezza l’edizione-anniversario di Pitti Uomo è stata la sfilata-debutto dell’americano Starling Ruby con la sua prima collezione per il brand ...

Brad Pitt e Richard Madden - che indossano sempre gli stessi vestiti per passare inosservati : Brad Pitt a ParigiBrad Pitt a ParigiBrad Pitt a ParigiBrad Pitt a ParigiCi sono attori che hanno fatto «pace» con l’essere delle celebrità, e altri che fanno tutto il possibile per restare lontano dai riflettori. E poi c’è Brad Pitt. In cima alla classifica delle star di Hollywood da oltre 30 anni, dal divorzio da Angelina Jolie in poi ha provato a mantenere un basso profilo. Poche occasioni mondane (l’ultima, sul red carpet di ...

Lei è sempre più magra! Angelina Jolie e Brad Pitt in guerra : Preoccupano sempre di più le condizioni di salute di Angelina Jolie, che è apparsa in pubblico sempre più magra e pallida, ancora impegnata in una guerra con Brad Pitt. L’attrice e sex symbol ha visitato un campo profughi al confine fra Venezuela e Colombia come rappresentante dell’Alto Commissariato dell’Onu per i rifugiati (UNHCR). La crisi economica e politica che ha messo in ginocchio diversi paesi del Sudamerica ha lasciato senza casa ...

Brad Pitt associato ad una manifestazione etero. E lui s'infuria - : Erika Pomella Brad Pitt non vuole più essere associato a movimenti legati all'orgoglio etero: per questo ha denunciato, tramite il suo team legale, un gruppo di attivisti che utilizzava la sua immagine a mo' di mascotte Brad Pitt è stanco di vedere la sua immagine associata ai movimenti legati all'orgoglio eterosessuale. È quanto riportato dal The Hollywood Reporter che ha raccontato che l'attore recentemente visto a passeggio nella ...

Brad Pitt e Angelina Jolie fanno crescere i figli con un'app : Brad Pitt e Angelina Jolie si affidano a un'app per crescere i loro figli a distanza, tra i due le liti per il divorzio sono un vago ricordo. Nell’era del progresso tecnologico con un semplice click si può fare qualsiasi cosa. Con un’APP si può controllare il meteo, fare acquisti on-line e, come sono soliti fare Brad Pitt e Angelina Jolie, oggi a distanza è possibile educare e crescere i propri figli. La bizzarra abitudine ...

«Ad Astra» : Brad Pitt nello spazio (come Clooney e Gosling) : Ad AstraAd AstraAd AstraAd AstraAd AstraAd AstraAd AstraUn manichino che fluttua, un bambolotto sballottato a destra e sinistra fra stelle e pianeti. Le prime immagini di Ad Astra, il nuovo film di James Gray in uscita negli Stati Uniti il 20 settembre, restituisce un Brad Pitt inedito, intrappolato nella tuta da astronauta e incaricato di smantellare un progetto che mette a rischio l’esistenza di ogni forma di vita del Sistema Solare. Si ...

Brad Pitt e Agelina Jolie in vacanza insieme ai figli : Brad Pitt passerà i mesi estivi con i suoi figli in New Mexico. L'attore 44enne non ha avuto la possibilità di trascorrere molto tempo con i suoi ragazzi, Maddox, 17 anni, Pax, 15, Zahara, 14, Shiloh, 13, e i gemellini di 10 anni Knox e Vivienne, da quando si sono trasferiti temporaneamente nel Sud Ovest per stare insieme alla madre Angelina Jolie, impegnata con le riprese del suo nuovo film, 'Those Who Wish Me Dead'. L'ex coppia d'oro di ...

Brad Pitt e Angelina Jolie ritrovano la serenità e progettano le vacanze insieme ai figli : Angelina Jolie e Brad Pitt di nuovo sereni per amore dei figli. Per l’ex coppia d’oro di Hollywood non si tratta di un ritorno di fiamma, ma di un’intesa per la custodia del loro sei eredi: Maddox (17 anni), Pax (15), Zahara (14), Shiloh (13) e i gemelli Knox e Vivienne (10), infatti, trascorreranno le vacanze insieme ai loro genitori, in Nuovo Mexico.Secondo quanto riportato da Harper’s Bazaar, Brad Pitt rimarrà ...

Troy : trama - cast e curiosità del film con Brad Pitt nell’armatura di Achille : Il film che ha cercato rilanciare il genere epico al cinema prima che ci pensassero i supereroi: in pochissime parole il Troy di Wolfgang Petersen, uscito in sala nel 2004, è tutto qui. Un Brad Pitt scolpitissimo ed enorme nei panni di uno statuario (e piuttosto corrucciato) Achille, un Peter O’Toole nel ruolo di Priamo e l’immancabile Sean Bean nel ruolo di Ulisse sono solo alcuni dei grandi attori radunati dal regista per riportare ...

Troy/ Su Rete 4 il film con Brad Pitt ed Erica Bana - oggi - 5 giugno 2019 - : Questa sera, mercoledì 5 giugno, alle 21.30 su Rete 4 va in onda il film 'Tory', diretto da Wolfgang Petersen e liberamente bsato sull'Iliade di Omero.

«Ad Astra» - trailer : Brad Pitt astronauta cerca il padre nello spazio : A settembre al cinema Brad Pitt si sdoppia e arriva nello spazio: dopo l’estate la star arriverà sul grande schermo in due pellicole da protagonista. Oltre a C’era una volta a Hollywood, insieme a Leonardo DiCaprio, Pitt vestirà il casco e la tuta da astronauta nel ruolo principale di Ad Astra. Il film, diretto dall'eclettico James Gray - che spazia dal thriller I padroni della notte al film di costume C’era ...

Ad Astra - il trailer del nuovo film di Brad Pitt nello spazio : http://www.youtube.com/watch?v=P6AaSMfXHbA Dopo una gestazione piuttosto complessa, complicata anche dall’acquisizione di Fox da parte di Disney e conseguente cambio di società di distribuzione, finalmente il film fantascientifico Ad Astra arriverà nelle sale. Protagonista assoluto di questa pellicola diretta da James Gray (The Lost City of Z) è Brad Pitt, che qui interpreta l’astronauta Roy McBride incaricato di una importante ed ...

Brad Pitt - Giovanna d'Arco e Bombolo : la truppa degli europarlamentari che parte per Bruxelles : Brad Pitt e Giovanna d’Arco, la iena e il discotecaro, amici dei nazi, personaggi televisivi, mariti e mogli di. È una truppa variegata quella dei 72 donne e uomini che rappresenteranno gli italiani al Parlamento europeo. In queste ore sono tutti a preparare le valigie, direzione Bruxelles, dove lavoreranno per cambiare l’Europa. In meglio, si spera.La delegazione italiana che va in Belgio lo fa sotto la bandiera del ...

