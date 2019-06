Boxe | Guido Vianello incontenibile | quarta vittoria per ko negli USA | asfaltato Keenan

oasport

(Di domenica 16 giugno 2019) Arriva il poker perper ko da professionista, ruolino di marcia impeccabile per il ribattezzato Gladiatore che all’MGM Grand di Las Vegas (USA) ha letteralmente demolito il malcapitatoHickman mandandolo al tappeto per ben tre volte nel second round e trionfando per ko tecnico dopo 2’22”. Uno show del 25enne che continua a incantareStates, il cavallo della scuderia Top Rank di Bob Arum asfalta chiunque si trovi davanti e prosegue la propria scalata tra i pesi massimi anche se l’avversario odierno era tutt’altro che irresistibile (6 vittorie, 4 sconfitte, 1 pari). Si trattava di un match di contorno della serata terminata con ladi Tyson Fury su Tom Schwarz. A fare la differenza il potente gancio destro nel nostro portacolori, insostenibile per lo statunitense che ha avuto il coraggio di rialzarsi per ...

