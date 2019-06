Black out in Sud America | milioni di abitazioni senza luce | Traffico e rete ferroviaria

Maxi Black-out in Sudamerica : Argentina e Uruguay senza corrente elettrica da ore per un guasto : Argentina e Uruguay ma anche parti del Paraguay e del Brasile sono senza corrente elettrica da oltre due ore a causa di un norme guasto nel sistema di interconnessione elettrica, come riferisce la società di fornitura elettrica Edesur Argentina che dà la notizia sul suo profilo Twitter. Il Maxi black out ha immediatamente paralizzato i servizi ferroviari e gli autobus della regione di Buenos Aires. Lo stop all’erogazione di energia ...

VODAFONE DOWN - BlackOUT IN TUTTA ITALIA/ Risolto dopo due ore : 'domani regaliamo...' : VODAFONE DOWN in TUTTA ITALIA ma non solo: segnalazioni nel resto d'Europa. Malfunzionamento rientrato dopo due ore, il messaggio dell'azienda ai clienti.

Maturità 2019 - lo youtuber BlackGeek e l’esame di Stato : “Sarà difficile e rivoluzionario” : Come superare la Maturità 2019? Risponde alle domande più cercate su Google sull'esame di Stato Andrea Bentivegna, famoso youtuber, il cui canale, BlackGeek, è seguito da più di 400mila follower, e che mercoledì 19 giugno sarà alle prese con la prima prova insieme agli altri maturandi: "Tra un editing e l'altro si fa qualche studiata. La notte prima degli esami registrerò e monterò uno dei miei video, come tutte le altri notti scolastiche della ...

Nuovo fenomeno K-pop da Seoul - Blackpink sbancano su YouTube : Il Nuovo fenomeno K-pop si chiama Blackpink. Il gruppo di ragazze sudcoreane, che aveva già superato gli 800 milioni di visualizzazioni con il brano "DUU-DU DDU-DU", pare destinato a bissare il successo con il video "Kill This Love", a soli due mesi dalla sua pubblicazione a oltre 401 milioni di visualizzazioni. Il precedente video delle Blackpink aveva richiesto il doppio delo tempo per superare i 400 milioni di visualizzazioni. Blackpink è un ...

Venezia - incidente nave crociera Msc contro battello e banchina : 4 feriti VIDEO «Blackout comandi» : incidente incredibile a Venezia, dove una nave da crociera si è schiantata contro un battello turistico e la banchina nel canale della Giudecca. Alcuni passeggeri sono finiti in acqua e...

Meteo - insolito e devastante tornado in Cile : tanta distruzione a Los Ángeles - feriti e Blackout [FOTO e VIDEO] : Grande distruzione dopo il passaggio di un tornado nel settore nordorientale della comunità di Los Ángeles, regione di Bío Bío, nel Cile centro-meridionale. Il fenomeno Meteorologico, insolito per la zona, si è verificato intorno alle 18 (ora locale) di ieri, giovedì 30 maggio. Secondo quanto riportato dagli abitanti della città, pochi minuti prima dell’arrivo del tornado c’era stato un temporale con grandine di grandi dimensioni e forti venti ...

Facebook down - 15 minuti di Blackout : segnalazioni da tutto il mondo : Il picco registrato a partire dalle ore 20 (downdetector), ma da giorni gli iscritti lamentano malfunzionamenti. Pagina bianca e accesso negato a migliaia di utenti