Biografilm Festival di Bologna | voilà Fabrice Luchini | “Italiani sublimi | difficile

ilfattoquotidiano

(Di domenica 16 giugno 2019) “Mi avevano definito un attore provinciale, al massimo popolare in Belgio e in angolo di Svizzera, invece è stata l’Italia aldi Venezia a farmi vincere il mio unico premio”. Scherza, liscia il pelo agli ospitanti, si carica a molla il 67enne. Un istrione simpatico e irrefrenabile che nella performance per dare spettacolo ricorda il “benignismo” dei giorni migliori.è ospite deldidove ha presentato Il mistero di Henry Pick. Detection curiosa attorno ad un manoscritto ritrovato per caso, apparentemente scritto da un pizzaiolo bretone, e diventato in poche settimane uno dei romanzi più venduti di sempre in Francia.è Jean-Michel Rouche, un critico letterario che conduce una raffinata trasmissione tv sui libri in uscita e che quando vedova e figlia burbera del pizzaiolo partecipano in qualità di ospiti salta loro alla ...

AleDeSimone71 : Per me il Biografilm Festival - International Celebration of Lives è finito ieri sera, ma in realtà lo porto con me… - LiciaGargiulo : BIOGRAFILM ITALIA 2019: “NOCI SONANTI” VINCE IL PREMIO HERA “NUOVI TALENTI” - theshape_oi : 'I primi due episodi di •STILI RIBELLI• saranno presentati in anteprima a Biografilm Festival - International Celeb… -