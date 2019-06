Beni culturali | la riforma-pasticcio di Bonisoli

Beni culturali - il Parlamento non ratifica la Convenzione di Faro. Ed è incomprensibile : Un pregevole volume consente di fare il punto della situazione su una vicenda incomprensibile per non dire kafkiana: la mancata ratifica parlamentare della Convenzione di Faro. Il valore del patrimonio culturale per la società e le comunità, la Convenzione del Consiglio d’Europa tra teoria e prassi (Linea Edizioni) è una preziosa pubblicazione che raccoglie notevoli esperienze degli attori impegnati sul campo e ricerche accademiche che mettono ...

Elenchi professionisti Beni culturali - pubblicato il decreto. Come iscriversi : Il 20 Maggio è stato firmato il decreto di costituzione degli Elenchi professionisti Beni Culturali, poi pubblicato in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n.124 del 29 Maggio 2019. Sette gli Elenchi previsti, divisi per professione: archeologi, archivisti, bibliotecari, demoetnoantropologi, antropologi fisici, storici dell’arte, esperti di diagnostica e di scienze e tecnologie applicate ai Beni Culturali. I bandi per l’inserimento ...

Molestie - umiliazioni e paura anche nel settore dei Beni culturali. “Non ho denunciato perché precaria” : Quando Alyssa Milano il 15 ottobre 2017 ha twittato l’espressione “Me too” forse non pensava che tutto il mondo femminile si sarebbe compattato per raccontare le esperienze di Molestie o violenza sul lavoro. perché le storie di piccoli e grandi soprusi non riguardano solo i set cinematografici o i casting, i provini e le audizioni per le tv. A tracciare l’esistenza del fenomeno anche nel settore dei beni culturali ha provveduto un ...

Concorso Ministero dei Beni culturali : a breve il bando per le prime 2052 assunzioni : Secondo le comunicazioni riportate dall'Agenzia AgCult, entro il mese di luglio dovrebbero essere pubblicati due band di Concorso funzionali ad assumere nuove risorse presso il Ministero dei Beni Culturali. Questo comunicato è stato rilasciato successivamente all'interrogazione tra Gianluca Vacca e Alessandra Carbonaro, rispettivamente Sottosegretario ai Beni Culturali e Capogruppo in Commissione Cultura....Continua a leggere

Concorso Ministero Beni culturali 2019 : bando in uscita a luglio. I requisiti : Concorso Ministero Beni Culturali 2019: bando in uscita a luglio. I requisiti È in atto un importante piano di reclutamento risorse da parte del Ministero Beni Culturali e si inizierà con un bando di Concorso che sarà indetto nell’estate del 2019. È infatti prevista per il mese prossimo (luglio) la pubblicazione del bando, in cui saranno riportato tutte le informazioni da sapere per presentare la domanda, previo possesso dei requisiti, e le ...

Concorso Ministero Beni culturali - entro luglio il bando per 2.052 assunzioni : La pubblicazione dei primi bandi di Concorso Ministero Beni Culturali è davvero prossima: lo ha annunciato l’agenzia AgCult riportando l’interrogazione avvenuta tra il Sottosegretario ai Beni Culturali, Gianluca Vacca, e il Capogruppo in Commissione Cultura di Montecitorio, Alessandra Carbonaro. A luglio i primi bandi per l’assunzione di 2.052 figure tra il 2019 e il 2020. A queste se ne aggiungeranno altre 3.600 previste dal ...

Beni culturali - nomine Pompei e Appia : 13.50 Il ministro Bonisoli ha sciolto la riserva sulle nomine alla direzione dei parchi archeologici di Pompei e dell' Appia antica. Confermato a Pompei l'archeologo Osanna, mentre il dg del Mibac Lampis ha indicato per il parco dell'Appia Antica l'architetto Simone Quilici. Osanna dirige il parco di Pompei dal 2016, dopo esserne stato soprintendente dal 2014 al 2016. Quilici è dirigente regionale nel Lazio dal 2013 e specialista della Via ...

Fvg - interventi per il maltempo : donazioni sui Beni culturali Illegio e Ovaro : Una prima parte delle donazioni destinate alle popolazioni colpite dal maltempo dello scorso ottobre, raccolte attraverso il conto corrente messo a disposizione dalla Protezione civile del Fvg, sarà destinata a interventi di restauro nella chiesa di San Floriano a Illegio e nell’area archeologica in località San Martino a Ovaro. La decisione è stata presa oggi in occasione dell’incontro con l’Amministrazione regionale, ...

Messina - le tradizioni popolari e religiose della Sicilia : al via il ciclo di seminari sui Beni culturali : Il giornalista Marco Grassi interverrà su "L'araldica in Sicilia, una scienza sconosciuta". Su "I beni architettonici in Sicilia e l'arte di farli conoscere" relazionerà Nino Principato, architetto e ...

Ambiente : 1154 Beni culturali a rischio frana in Campania : La Campania e’ al quarto posto in Italia – dopo Toscana, Marche ed Emilia Romagna – per il numero di beni a rischio che si trovano in aree a pericolosita’ elevata o molto elevata di frane. Secondo i dati Ispra, riportati da LegAmbiente nel dossier ‘Ilclima e’ gia’ cambiato: la Campania alla sfida per l’Europa’, su 8.889 beni culturali presenti in regione sono 1.154 i beni a rischio ...

Sicilia : Cobas/Codir - 'Musumeci intervenga - rischio default Beni culturali' : Palermo, 2 mag. (AdnKronos) - “I Lavoratori dei siti culturali della Regione Siciliana hanno garantito lo scorso anno 2018 (grazie a un'attività caratterizzata da turnazione su 24 ore, lavoro notturno per la vigilanza, turni festivi per garantire sempre i servizi di fruizione) più di 5 milioni di ac

Beni culturali. Ventotene - i fondi ci sono. Ma il carcere va in rovina : ... con i turisti che la affollano per tuffarsi nel blu del mare, dal 25 al 28 aprile arriveranno centinaia di ospiti da tutto il mondo per la terza edizione del Festival dell'Europa solidale e del ...