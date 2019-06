Bagnai: Ue su procedura cerca incidente

"In questo momento c'è bisogno di creare unche tenga l'Italia sotto un sostanziale potere di ricatto: ti faccio la, se tu non accetti una serie di cose. Se dovessero evidenziarsi dinamiche di questo tipo, ricattatorie, mafiose, il ministro Tria opporrebbe un fermo no".Così il presidente della Commissione Finanze del Senato,, a in "1/2h in più". Resta sulla sua posizione anti-euro:"Un economista non può dire che l'euro sia una buona idea,ma un politico deve fare altre cose".(Di domenica 16 giugno 2019)