ATP 250 Stoccarda 2019 | quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini vincendo il torneo?

oasport

(Di domenica 16 giugno 2019) Domenica indimenticabile perche ha vinto ilATP 250 di, il tennista romano ha sconfitto il canadese Auger-Aliassime in finale e ha così potuto alzare al cielo il prestigioso trofeo sull’erba tedesca: si tratta del terzo sigillo in carriera nel massimo circuito per il nostro portacolori che in passato si era imposto sulla terra rossa a Gstaad e a Budapest. Il numero 2 d’Italia è stato semplicemente perfetto nell’atto conclusivo e da domani occuperà la 22esima posizione nel ranking ATP, a un passo dalla top 20. Il 23enne può anche rallegrarsi per un montepremi particolarmente interessante.hailATP 250 di? Il suo conto in banca si arricchisce di 117mila euro, un assegno estremamente interessante e che rimpingua il bottino del giovane talentuoso.HA ...

OA_Sport : Tennis, ATP 250 Stoccarda 2019: Matteo Berrettini in trionfo sull’erba tedesca! Auger-Aliassime battuto in due vibr… - Affaritaliani : Berrettini trionfa a Stoccarda. E' quasi in top-20 - Affaritaliani : Tennis, Berrettini trionfa nell'ATP 250 di Stoccarda: Matteo quasi in top-20 -