oasport

(Di domenica 16 giugno 2019) A(Marocco) è andata in scena la sesta tappa delladileggera, il massimo circuito internazionale itinerante è volato in Africa e non sono mancate le emozioni. LA GARA COPERTINA:METRI (femminile) – Genzebenon delude quando si presenta in pista e vince una gara letteralmente stellare col tempo di 3:55.47: miglior prestazionestagionale, 16esimo crono della storia (suo secondo personale dopo ildel mondo). Cadono addirittura trenazionali: quello dell’Olanda (3:55.93 per Sifan Hassan, seconda), quello del Marocco (3:58.84 per Rababe Arabi, quarta), quello dell’Uganda (3:59.56 per Winnie Nanyondo, sesta). L’ALTROSTAGIONALE: 3000 METRI SIEPI (maschile) – L’etiope Getnettimbra la miglior prestazionestagionale in 8:06.01 (nazionale), 12 centesimi meglio ...

OA_Sport : Atletica, Diamond League Rabat 2019: Dibaba da record sui 1500, Wale firma il mondiale stagionale, Bondarenko c’è - sportface2016 : #Atletica #DiamondLeague A #Rabat arrivano i personali di #ElOtmani e #Crippa, non bene #Tamberi - abuongi : #Atletica #DLRabat @gianmarcotamber, giornata no. Crippa+El Otmani ok. What a finish in the 110 hs… -