Assisi | nigeriano in cerca di elemosina minaccia i fedeli

Assisi - nigeriano in cerca di elemosina minaccia fedeli : arrestato : Federico Garau Dopo avere inutilmente cercato di nascondersi dietro alcune siepi per sfuggire agli agenti intervenuti dopo le segnalazioni, lo straniero ha tentato la fuga per poi rivoltarsi contro gli uomini in divisa. Su di lui pendeva un provvedimento di daspo urbano dal comune di Assisi Si aggirava nei pressi della basilica di Santa Maria degli Angeli (Assisi) e molestava pesantemente turisti e fedeli con le sue continue ...