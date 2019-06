Arrow 6 sbarca su Italia1 dopo il finale di The Flash 4 | le novità sulla programmazione

Elseworlds sbarca in Italia : il crossover tra Arrow - The Flash e Supergirl in onda dal 6 maggio : Un momento epico, anzi il momento epico di ogni stagione di Arrow, The Flash e Supergirl sta per arrivare e tra poche ore, anche in Italia, andrà in onda Elseworlds. Questo è il titolo del crossover che metterà i nostri eroi contro nuovi nemici e non solo visto che questa volta al loro fianco si schiererà addirittura l'amato Superman di questo universo, ovvero Tyler Hoechlin. Il maxi crossover intitolato in Italia "Altrimondi" prenderà il via ...