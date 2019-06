Argentina e Uruguay senza luce | mega black out per 48 milioni di persone

Black out in America : 50 milioni di persone senza energia in Argentina - Uruguay - Brasile e Paraguay : L’annuncio della società Edesur Argentina: la causa sarebbe un enorme guasto nel sistema di interconnessione elettrica. Bloccati treni e segnali stradali in un giorno in cui peraltro si vota nelle province argentine di Santa Fe e San Luis.

COPA AMERICA 2019/ Brasile ok senza Neymar - l'Argentina mette nel mirino l'Uruguay : COPA AMERICA 2019, il Brasile parte nel migliore dei modi: 3-0 al Bolivia. Big match in programma tra Argentina e Colombia.

Coppa America 2019 - le favorite. Brasile davanti a tutti anche senza Neymar - Argentina e Uruguay un passo indietro : Si aprirà questo fine settimana la Coppa America 2019, uno degli appuntamenti più attesi della stagione estiva calcistica che si terrà per la quinta volta nella storia in Brasile. La CONMEBOL, ente organizzatore del torneo, ha stabilito che questa edizione sarà l’ultima a disputarsi in un anno dispari poiché dal prossimo anno l’evento si svolgerà con la stessa cadenza degli Europei. Le formazioni presenti saranno 12 e per la prima volta nella ...