Archie | il principe Harry pubblica la prima foto con il volto del royal baby ma senza

(Di domenica 16 giugno 2019) Dopo molteplici ingrandimenti delladella sua unicauscita in occasione della presentazione ufficiale che ad altro non sono serviti se non a confondere ulteriormente i suoi lineamenti, finalmente si vede inil piccoloHarrison Mountbatten-Windsor, primogenito dei duchi del Sussexe Meghan. A mostrare ilè stato proprio il, che hato una nuova immagine neonato sulla loro pagina ufficiale di Instagram in occasione della Festa del Papà che nel Regno Unito ricorre oggi (come anche negli Usa), motivo anche per cui non compare nello scatto mamma Meghan. View this post on Instagram Happy Father’s Day! And wishing a very special first Father’s Day to The Duke of Sussex © SussexA post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussex) on Jun 16, 2019 at 5:01am PDT È lavolta ...

