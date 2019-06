Anm | Pasquale Grasso si dimette Mia linea sempre corretta

Pasquale Grasso si dimette dalla guida dell'Anm : Il presidente dell’Anm, Pasquale Grasso, si è dimesso. L’addio è stato annunciato durante l’apertura del Comitato direttivo centrale dell’Associazione, convocato a seguito della bufera sulle nomine ai vertici delle procure.“Rivendico con forza la correttezza e la coerenza della linea di azione - ha detto -, politica, giuridica e morale, che, come presidente dell’Anm, componente di questo Comitato ...

Il capo dell'Anm - Pasquale Grasso - si è dimesso per il caso procure : Il presidente dell'Anm Pasquale Grasso ha annunciato le sue dimissioni dalla guida del sindacato delle toghe. La decisione di Grasso è arrivata dopo aver ascoltato alcuni interventi dei colleghi: "Vi ho ascoltato e compreso. Ovviamente rassegno le mie dimissioni - ha detto - lo faccio serenamente, dicendo no a me stesso. Nel ricordo di un grande intellettuale del passato, che ricordava che i moralisti dicono no agli altri, l'uomo morale ...

Caos Procure - Pasquale Grasso si dimette da presidente dell’Anm : Il numero uno dell’Associazione nazionale magistrati: «Rivendico con forza la correttezza e la coerenza della linea di azione, politica, giuridica e morale»

Il presidente dell'Anm - Pasquale Grasso - lascia Magistratura Indipendente : "Titanic va verso l'iceberg"" : “Così ci suicidiamo”. Con queste parole Pasquale Grasso, presidente (ormai sfiduciato) dell’Associazione Nazionale Magistrati ha provato a far cambiare idea ai suoi colleghi di Magistratura Indipendente. Riuniti in assemblea, stavano per votare la mozione con cui chiedevano ai tre loro togati del Csm autosospesi di riprendere le loro funzioni. Il suo appello non è bastato e così, dopo il documento congiunto ...