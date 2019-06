Anm: nuovo presidente è Luca Poniz

Ildell'Associazione nazionale magistrati è, di Area, mentre è confermato segretario Giuliano Caputo di Unicost. Entra in giunta Autonomia e Indipendenza, con Cesare Bonamartini come vicesegretario del sindacato delle toghe. Il cambio ai vertici è arrivato per effetto della bufera che ha travolto la magistratura,dopo l'inchiesta di Perugia.ha subito espresso "gratitudine ai colleghi di Perugia e Roma, a tutti quelli che fanno il loro lavoro. E' un mestiere di servizio, non di potere".(Di domenica 16 giugno 2019)