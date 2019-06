Anm | eletto il nuovo presidente | è Luca Poniz di Area Del caos procure ha detto | “È la

Pavia - eletto a Tromello il primo sindaco transgender d’Italia : è GiAnmarco Negri : Gianmarco Negri, 40 anni, avvocato penalista, è il primo sindaco transgender d’Italia: è nato donna (si chiamava Maria), poi alcuni anni fa si è sottoposto a una serie di interventi chirurgici per cambiare sesso, conclusi con la variazione anche anagrafica. Con il 37,54% delle preferenze ha vinto a sorpresa le amministrative a Tromello, paese di 3.700 abitanti in Lomellina, in provincia di Pavia, dove “CambiaMenti per Tromello”, la ...