Angela Nasti e Alessio Campoli | è rottura dopo Uomini e donne ‘Non potevo fingere’

Alessio Campoli difende Angela Nasti e svela : “Ci siamo spenti” : Alessio Campoli sulla rottura con Angela Nasti: “Ci siamo spenti l’uno con l’altra” Quando Angela Nasti, ieri, ha parlato della sua rottura con Alessio Campoli in molti si aspettavano che presto sarebbe arrivata anche la replica di quest’ultimo. Ebbene è arrivata: l’ex corteggiatore di Uomini e Donne ha fatto una serie di storie su Instagram dove ha annunciato che avrebbe detto la sua su Angela Nasti e la ...

Uomini e Donne - insulti ad Angela Nasti? Scende in campo la sorella : lo sfogo è di quelli brutali : Bufera su Angela Nasti, l'ex tronista di Uomini e Donne, il dating-show in cui la padrona di casa, su Canale 5, è Maria De Filippi. Bufera sorta dopo la notizia della rottura con Alessio campoli: in molti hanno sospettato che la relazione fosse soltanto di facciata, i commenti sul web sono cattiviss

Angela Nasti come Sara Affi Fella : crolla il numero di follower su IG : Sono giornate un po' difficili quelle che sta vivendo Angela Nasti: dopo settimane di gossip e notizie sulla sua vita privata, la ragazza ha finalmente confermato che tra lei ed Alessio Campoli è tutto finito. La napoletana ha fatto sapere che è stata una decisione condivisa con il corteggiatore quella di interrompere la loro breve frequentazione, ma la maggior parte delle persone continua ad attribuire tutte le colpe a lei. Esattamente come è ...

U&D - Angela Nasti dopo l'annuncio della rottura con Campoli perde migliaia di follower : Nelle ultime ore Angela Nasti ha confermato la rottura con Alessio Campoli, l'ex corteggiatore conosciuto durante il suo percorso a Uomini e Donne. A soli pochi giorni dalla scelta, i fan avevano già capito che qualcosa tra di loro non stesse andando per il verso giusto. La ragazza, infatti, non ha mai pubblicato alcuna foto con Alessio, e allo stesso tempo è volata a Ibiza con la famiglia poco dopo la fine della sua esperienza a U&D, invece ...

Il silenzio di Angela Nasti sulla rottura con Alessio - : Marina Lanzone Il braccio destro di Maria De Filippi sarebbe stata costretta a intervenire sui social dopo i tanti messaggi di spiegazione. Tra Angela e Alessio non è scatatta la scintilla Il timore è diventato realtà: Angela Nasti e Alessio Campoli si sono ufficialmente lasciati. La conferma è stata data da Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi nel programma Uomini e Donne. Bombardata di messaggi dei fan che ...

Uomini e Donne - Deianira Marzano - "segnalazione" per Angela Nasti : "Non era interessata a nessuno - è ancora legata al suo ex" : Quando si tratta di smascherare, o perlomeno tentare di farlo, un personaggio televisivo noto al grande pubblico, la social influencer Deianira Marzano non si tira mai indietro. Tra le sue "vittime", fino ad ora, troviamo Mara Fasone, Lara Rosie Zorzetto, Giulia Provvedi de Le Donatella e Tommaso Zorzi.In quest'occasione, Deianira ha raccolto e diffuso in men che non si dica una "segnalazione" riguardante Angela Nasti, ex tronista di Uomini e ...

Angela Nasti criticata sui social - interviene la sorella Chiara - : Alessandro Pagliuca Angela Nasti scende in campo per prendere le difese della sorella duramente attaccata dagli haters su Instagram In questi giorni dilaga il gossip sull’ex tronista Angela Nasti, che ha lasciato Alessio Campoli dopo avregli chiesto una pausa di riflessione a poche settimane dalla scelta. Tante le indiscrezioni che stanno trapelando in questi giorni, secondo cui Angela non sarebbe mai stata particolarmente ...

Angela Nasti ed Alessio potrebbero essersi lasciati - la Mennoia sorpresa sui social : Continuano a circolare con insistenza le voci secondo le quali il fidanzamento tra Angela ed Alessio di Uomini e Donne sarebbe già finito. Addirittura, secondo alcuni pettegolezzi, i due si sarebbero accordati già prima della trasmissione: l'ha sostenuto per prima Deianira Marzano, ma ora interviene anche Raffaella Mennoia, che rispondendo ad un commento di una sua fan su Instagram mostra tutto il suo disappunto nei confronti della ...