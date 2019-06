Anche per andare in vacanza gli italiani non rinunceranno all' auto

Sardegna - urne aperte fino alle 23 in 28 Comuni : si vota Anche a Cagliari e Sassari : urne aperte dalle 7 di questa mattina in Sardegna per eleggere i sindaci di 28 Comuni, tra cui Cagliari, Alghero e Sassari. Sono circa 390mila gli elettori chiamati al voto: per votare bisogna presentarsi nel proprio seggio muniti di tessera elettorale e di un documento di identità valido. I seggi chiudono alle 23, poi inizia subito lo spoglio. Gli eventuali ballottaggi sono in programma per domenica 30 giugno. ...

Romano Prodi - per gli 80 anni il film che celebra le sue "prodezze" : neAnche fosse Napoleone : Noi qui bisogna che ci togliamo il cappello: Romano Prodi compie 80 anni, auguri. In effetti accadrà il 9 agosto, ma la gloria ha già attaccato i cavalli al suo carro trionfale. Esce oggi un film che scandisce sin dal titolo la grossa testa del nostro personaggio: «Ottanta! Riflessioni di Romano Pro

Milano : Comune - al via osservazioni al Pgt - per la prima volta Anche online : Milano, 15 giu. (AdnKronos) - Parte oggi il periodo utile per cittadini, associazioni, municipi, stakeholder e chiunque voglia dare il proprio contributo alla visione di Milano 2030, per presentare osservazioni al Piano di governo del territorio, adottato dal consiglio comunale il 5 marzo scorso. Pe

Milano : Comune - al via osservazioni al Pgt - per la prima volta Anche online (2) : (AdnKronos) - Le osservazioni possono essere inviate da chiunque abbia interesse: cittadini e professionisti a proprio nome o per delega, imprese, enti e associazioni. Per poter accedere alla procedura online è sufficiente essere in possesso di Spid, il sistema pubblico di identità digitale, o esser

Elaborato negli Usa un laser che individua cellule tumorali nel sangue - Anche per melanomi : Una neoplasia, o tumore, è una massa di tessuto che cresce in eccesso ed in maniera anomala rispetto ad un tessuto normale. Questa patologia è conosciuta anche col nome di cancro, termine coniato dal celebre medico greco Ippocrate. Il melanoma è uno di questi: si origina a partire dai melanociti, cellule dell'epidermide addette alla sintesi della melanina, pigmento che influenza il colore della pelle. Secondo una recente ricerca scientifica, un ...

Ragusa - schiaffi ai bimbi dell’asilo per farli mangiare. Botte in una scuola Anche a Lecce : A Ragusa arrestata una maestra di 56 anni di asilo nido. “Ma io voglio bene ai bambini”, ha detto ai militari arrivati a casa sua per notificarle l’arresto. Nel Salento un’insegnante di scuola materna di 61 anni è stata interdetta dall'esercizio della sua attività per avere maltrattato, minacciato e in alcuni casi malmenato bimbi di 3 anni.

Ascolti tv - Rai 1 stravince con 'Balllata per Genova' : Anche Gatti commosso sul palco : Un risultato straordinario per la serata evento di Rai 1. I big della musica italiana per celebrare Genova a quasi un anno...

Ascolti tv - Rai 1 stravince con 'Balllata per Genova' : Anche commosso Gatti sul palco : Un risultato straordinario per la serata evento di Rai 1. I big della musica italiana per celebrare Genova a quasi un anno...

Una nuova possibilità di indennizzo per le vittime del crack della bAnche venete : Il governo studia la possibilità di concedere ai risparmiatori coinvolti nei crack delle banche venete, che hanno ottenuto il rimborso del 30% con la procedura semplificata, di rivolgersi successivamente a un arbitro. Secondo quanto si apprende, al Mef sarebbero in corso valutazioni tecniche in queste ore per mettere a punto una soluzione, da inserire nel dl crescita, esclusivamente per gli indennizzi ai risparmiatori di Veneto Banca e ...

Pediatria : l'esperto - 'Anche i bimbi rischiano il cancro alla pelle' : Al Mondiale di dermatologia di Milano Sandipan Dhar (India) spiega chi ha più probabilità di ammalarsi

Softball - Serie A1 2019 : recuperata Anche l’ultima coppia di partite della nona di andata. Bollate domina Castellana : anche l’ultima doppia sfida tra quelle da recuperare della nona giornata di andata della Serie A1 di Softball è stata portata a compimento, ed è quella tra MKF Bollate e Metalco Thunders Castellana. Il primo match vede partire subito Bollate con il turbo innestato, anche con una certa complicità di Castellana: D’Angelosa guadagna la base su ball con le altre piene, e così il primo punto lo guadagna senza fatica Lara Cecchetti. ...

Tumori - l’esperto : “Anche i bimbi rischiano il cancro della pelle” : Sono puntati anche sulla pelle dei bambini i riflettori del 24° Congresso mondiale di dermatologia (Wcd2019) di Milano. Particolarmente seguito l’intervento di Sandipan Dhar, Institute of Child Health e Amri Hospitals di Kolkata, India: anche i piccoli rischiano di ammalarsi di Tumori cutanei, ha avvertito l’esperto di dermatologia pediatrica, spiegando quali sono le forme che possono colpirli. “I casi di cancro della pelle ...

Caos procure - Lotti si autosospende dal Pd : «Io innocente - spero Anche chi mi accusa» : Luca Lotti si autosospende dal Pd. «Ti comunico dunque la mia autosospensione dal Pd fino a quando questa vicenda non sarà chiarita. Lo faccio non perché qualche moralista senza...

Vodafone Down : dopo i disservizi di ieri - l’operatore regala 24 ore di internet da mobile. Problemi Anche per Instagram : In un mondo sempre più connesso, in cui accediamo al web da qualsiasi dispositivo e in qualunque luogo, risulta difficile immaginare di poter fare a meno di internet. Non poter controllare la posta elettronica, fare a meno dei social network e così via. Ma è ciò che si è verificato nella giornata di ieri coinvolgendo molti utenti in tutta Italia, che hanno dovuto fare i conti con alcuni disservizi che hanno reso impossibile connettersi ...