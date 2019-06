Amici | la decisione sconvolgente di Tish | nuovo look | come si è conciata la star di Maria

Amici 2019 diretta : nessuna eliminazione - Mameli VS Umberto - la decisione nella settima puntata : [live_placement] Nuovo appuntamento questa sera con Amici di Maria De Filippi.Oggi, sabato 4 maggio, in diretta su Canale 5 alle ore 21.15, sesta puntata del talent show “Amici”.prosegui la letturaAmici 2019 diretta: nessuna eliminazione, Mameli VS Umberto, la decisione nella settima puntata pubblicato su TVBlog.it 05 maggio 2019 01:04.

Amici 18 anticipazioni - Mameli in sfida con Valentina : la decisione : Mameli e Valentina del Serale di Amici: la sfida ci sarà. L’annuncio Poco fa è andata in onda una nuova puntata del daytime di Amici 18. E in questa circostanza i telespettatori hanno saputo se ci sarà o meno la sfida tra Mameli e Valentina. Difatti la commissione composta dagli insegnanti della scuola più famosa di Italia si è riunita per parlare della proposta fatta da Loredana Bertè, la quale ha chiesto di far ripetere la sfida ai due. ...

Amici - la decisione della Bertè provoca liti furiose e divide i professori : La proposta di Loredana Bertè di riportare nello show Valentina, la ballerina eliminata nell’ultima puntata di Amici, ha scatenato accese polemiche fra alunni e professori. La cantante ha infatti chiesto che la concorrente si sfidasse nuovamente con Mameli nel corso di un nuovo appuntamento con Amici e la redazione ha accolto la sua proposta. Valentina è tornata in casetta, raggiungendo gli altri ragazzi e provocando l’ira di Mameli, ...