Amici | Irama e Stash dietro le quinte dei nuovi provini | la dichiarazione d' amore fa

Amici - la scelta drastica di Irama : molla tutto - così l'ex trionfatore rivoluziona la sua vita : Tra gli ospiti di Ballata per Genova c'era anche Irama, il vincitore di Amici di Maria De Filippi nel 2018. È salito sul palco per l'evento televisivo e di solidarietà. Tra i prossimi impegni di Irama, un tour che lo vedrà protagonista quest'estate. Ma a SkyTg 24 ha anche rivelato quali sono le sue

Amici serale 2019 : Irama canta Arrogante - il suo nuovo singolo - nella finale (VIDEO) : Amici serale 2019 la finale di sabato 26 maggio. Irama ospite per consegnare il premio a Alberto, canta “Arrogante” il suo nuovo singolo. (VIDEO)La finale di Amici 2019 è ormai alle nostre spalle, il vincitore è Alberto, e in puntata il premio è stato consegnato da Irama, vincitore della scorsa edizione, in una sorta di momento di passaggio del testimone.Irama è apparso nella puntata già dall’inizio, quando Maria De Filippi ha ...

Irama - cantautore di successo da Amici a Sanremo - : Fonte foto: Ufficio Stampa Irama, cantautore di successo da Amici a Sanremo 1Sezione: Spettacoli Tag: cantante Andrea Conti Dopo l’ultima data del tour autunnale al Forum di Assago, lo scorso 5 aprile, il vincitore di Amici aveva dichiarato che si sarebbe fermato. Ma non ce l’ha fatta: venerdì esce il singolo inedito “Arrogante” ed è ...

Amici 2019 serale : Arisa e Irama cantano con Alberto e Giordana (VIDEO) : Amici 2019 serale, Alberto e Giordana hanno cantato con Arisa e Irama nella prova TIM. Ecco i video delle esibizioni. Nella quinta puntata del serale di Amici tra gli ospiti, oltre all’attore americano John Travolta (qui trovi tutti i suoi interventi), c’erano anche Arisa e Irama. I due ospiti hanno cantato in una sfida di canto rispettivamente con Alberto e Giordana. Clicca qui per guardare il momento con Pio e Amedeo del serale del ...

Irama ad Amici 2019 : carriera - età - chi è e vita privata : Irama ad Amici 2019: carriera, età, chi è e vita privata Irama è un cantante italiano che nel 2018 ha vinto Amici di Maria de Filippi e ha partecipato alla 69esima edizione del Festival di Sanremo. Nella quinta puntata del serale di Amici 2019, saranno ospiti Arisa, che duetterà con i ragazzi della squadra Blu e Irama, che lavorerà, invece, con alcuni membri del team della squadra bianca. Irama in maltese significa “ritmo” ed è l’anagramma ...