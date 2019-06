Amici | clamoroso sfottò di Umberto Gaudino | cosa sbatte su Instagram | Angi e Urso nel

Amici - disastrosa gaffe di Tish su Instagram : clamoroso - non si accorge di niente : Ops, gaffe su Instagram per Tish, amatissima concorrente dell'ultima edizioni di Amici, il programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5. Tish infatti ha pubblicato sul social un link impossibile da cliccare: i fan hanno notato l'errore, ma lei no, dato che non lo ha corretto. Tish su Instagram

Amici - Tish e Alberto Urso stanno insieme? Esplode il gossip - un indizio clamoroso : Il pettegolezzo è di quelli davvero clamorosi: Tish e Alberto Urso, dopo la fine di Amici di Maria De Filippi, stanno insieme? Ufficialmente no, almeno perché nessuno dei due protagonisti del programma di Canale 5 si è sbilanciato. Ma gli addetti ai lavori hanno notato in questi ultimi giorni una qu

Mediaset - per la finalissima di Amici in campo il top-team : clamoroso da Maria De Filippi : Domani, sabato 25 maggio, Maria De Filippi conduce la finalissima della 18esima edizione del talent show Amici. Il tenore Alberto Urso, la cantautrice Giordana Angi e i ballerini Rafael Quenedit Castro e Vincenzo Di Primosono i quattro finalisti che sono pronti a incantare e catturare l’attenzione

Amici - Emma Muscat e Biondo? Clamoroso ritorno di fiamma : ora si capiscono molte cose : Gossip da Amici, il programma di Maria De Filippi in onda su Canale 5. Si parla di Emma Muscat e Biondo, due ex cantanti del programma, i quali stanno ancora insieme: dopo la fine della loro storia, fulmine a ciel sereno, si sono infatti ritrovati. A raccontarlo i diretti interessati in un'intervist

Amici - Ricky Martin e il clamoroso bidone a Maria De Filippi : l'annuncio con cui gela Mediaset : Ricky Martin, direttore artistico della squadra bianca di Amici 2019, non ci sarà nella puntata di sabato 27 aprile del programma condotto da Maria De Filippi. "Quasi a casa" recitava una foto postata su Instagram martedì dal cantante. Poche ore dopo, sul profilo social della trasmissione, l'annunci

Ballando con le stelle contro Amici - roba da uscirci pazzi : clamoroso - lo share questo sabato... : Sabato dopo sabato, il duello si fa sempre più teso e appassionante. Maria De Filippi contro Milly Carlucci. Si parla dello share di Amici su Canale 5 e di Ballando con le stelle su Rai 1. Ed eccoci al verdetto degli ascolti relativo al 20 aprile, il sabato pre-pasquale. Ancora una volta ad imporsi

Verissimo - Garrison Rochelle vuota il sacco : 'Perché ho mollato Amici e Maria De Filippi' - clamoroso : Zitti tutti, ora parla Garrison Rochelle . Nello studio di Silvia Toffanin , a Verissimo su Canale 5, dopo molti rumors e voci spiega le ragioni per le quali ha abbandonato nel 2018 il corpo docenti ...

Verissimo - Garrison Rochelle vuota il sacco : "Perché ho mollato Amici e Maria De Filippi" - clamoroso : Zitti tutti, ora parla Garrison Rochelle. Nello studio di Silvia Toffanin, a Verissimo su Canale 5, dopo molti rumors e voci spiega le ragioni per le quali ha abbandonato nel 2018 il corpo docenti di Amici, il programma di Maria De Filippi. Ballerino e coreografo, ha partecipato al talent dalla sua