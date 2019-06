Altri Sarri verranno | Napoli ama essere presa per il culo

ilnapolista

(Di lunedì 17 giugno 2019) Scrivere dopo un trionfo politico Quando Alì partì col pugno finale, guardò Foreman cadere, pronto a colpirlo ancora, ma non lo fece. Non voleva rovinare l’estetica di quell’uomo che crollava a terra, infierendo su di lui. Proviamo a rifugiarci nelle parole con cui Norman Mailer commentò l’incontro simbolo della storia del pugilato. Ma non lo seguiremo fino in fondo. È complicato scrivere dopo una vittoria politica dalle dimensioni schiaccianti. Un trionfo. Non siamo abituati. Anche se – va detto – bastava aver conseguito l’accesso alla seconda elementare per capire che– comprensibilmente e giustamente – aha fatto (molto bene) solo l’allenatore. E che, altrettanto comprensibilmente, ha cavalcato l’autolesionismo di tantissimi e l’opportunismo di pochissimi che possiamo definire vampiri del consenso. Fabrizio d’Esposito, sul Fatto quotidiano, lo ...

FBiasin : Con l'ufficializzazione di #Sarri alla #Juve si chiude una delle pagine più tristi della storia recente del giornal… - forumJuventus : Allegri: 'Mi prendo un anno sabbatico. Consigli per Sarri? No, non mi riguarda. Dovremmo smettere di scimmiottare g… - ivomirko : c'è di buono che in Champions a parte le semifinali, si gioca in contemporanea con gli altri. #Sarri -