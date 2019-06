Alessia Morani attacco Nicola Zingaretti | Fatti fuori dal Pd | ma noi renziani

liberoquotidiano

(Di domenica 16 giugno 2019) Nella nuova segreteria del Pd, nominata da, non c'è Matteo Renzi ma soprattutto non c'è traccia di alcun renziano. Un messaggio chiarissimo da parte dei vertici del nuovo partito al fu rottamatore: lui e i suoi non li vuole più nessuno. Ma, fedelissima dell'ex segret

Ultron65 : RT @Libero_official: Le parole di Alessia Morani, renziana disperata - Libero_official : Le parole di Alessia Morani, renziana disperata - CoppolaGemma : RT @mariamacina: Salvini e Di Maio hanno trovato un modo originale per augurare buone vacanze agli italiani: aumentando i pedaggi autostrad… -