Abbiamo avuto paura di dire la verità

Sebastian Vettel F1 - GP Monaco 2019 : “Non avevamo la velocità e Abbiamo avuto problemi con l’anteriore. Capita di sbagliare quando sei al limite…” : Si chiude con un quarto posto in qualifica il complicato sabato di Sebastian Vettel nel Gran Premio di Monaco 2019, sesta tappa del Mondiale Formula 1. Il tedesco si è inserito alle spalle delle due Mercedes e della Red Bull di Verstappen, perciò scatterà dalla seconda fila in griglia di partenza a caccia di una rimonta difficilissima sul tortuoso tracciato cittadino monegasco. Il quattro volte campione iridato ha spinto al massimo per ...

Al Bano : ‘Romina Power? Abbiamo avuto anni favolosi e poi la notte buia del divorzio’ : “Dove c’è l’amore c’è sempre il miracolo. Con Romina ho conosciuto la bellezza di anni favolosi e poi è arrivata anche la notte, talmente buia da arrivare al divorzio. Ora ha vinto il sostantivo rispetto”: così Al Bano ha commentato lo stato della sua relazione con Romina Power, la sua famosissima ex moglie con cui ha condiviso tanti anni di carriera e vita. Intanto si fanno sempre più insistenti le voci che ...

Fiorentina - Montella : “Squadra a due facce. Abbiamo avuto paura” : “La squadra era impaurita e sembrava essere in attesa del gol degli avversari. Abbiamo perso sicurezza ma dobbiamo ripartire dalla reazione del secondo tempo grazie anche all’aiuto del pubblico. Oggi c’è stata una squadra a due facce“. Questa l’analisi di Vincenzo Montella al termine di Fiorentina-Milan 0-1, anticipo della trentaseiesima giornata di Serie A. Quarta sconfitta consecutiva per la Fiorentina, la ...

Europee - 21 capi di Stato fanno appello al voto : “Ue è la migliore idea che Abbiamo avuto. Insieme possibile affrontare sfide” : L’Unione Europea “è la migliore idea che abbiamo mai avuto”. Una frase incisiva, scelta come titolo, per lanciare l’appello al voto in vista delle elezioni del 26 maggio. Lo hanno firmato 21 capi di Stato dei Paesi membri, compreso Sergio Mattarella. “L’integrazione europea – scrivono – ha aiutato a realizzare la secolare speranza di pace in Europa dopo che il nazionalismo sfrenato e altre ...

Giada Fusaro contro Giancarlo Magalli : “Dice che mi ha lasciata per le videochiamate notturne ma non Abbiamo mai avuto una relazione” : “Gli stili di vita sono diversi. All’ennesima video-chiamata notturna ho detto basta“, così ha detto Giancarlo Magalli in un’intervista al settimanale Gente in cui ha parlato della fine della sua relazione con la 22enne Giada Fusaro. Peccato che la ragazza abbia subito smentito tutto: “Ho già provveduto a smentire tale notizia presso le testate giornalistiche e vorrei che fosse chiaro una volta per tutte che non ho mai ...

Charles Leclerc F1 - GP Azerbaijan 2019 : “Le sensazioni sono positive - Abbiamo avuto molto traffico durante i long-run” : Il weekend del Gran Premio d’Azerbaijan 2019 si è aperto quest’oggi con le prime sessioni di prove libere sul circuito cittadino di Baku che hanno visto una Ferrari in grande spolvero. Le Rosse hanno chiuso al comando della classifica in entrambe le sessioni disputate (nelle FP1 sono state le uniche a completare un giro cronometrato prima dell’interruzione), dimostrando un ottimo potenziale su questo lay-out in particolare con ...

Inter - Skriniar risponde a Tardelli : 'Con la Roma nel primo tempo Abbiamo avuto occasioni' : Il big match della trentatreesima giornata del campionato è stato sicuramente quello andato in scena allo stadio Meazza sabato sera che ha messo di fronte Inter e Roma. Sfida conclusa sul risultato di 1-1, con le reti messe a segno nel primo tempo da El Shaarawy e nella ripresa da Ivan Perisic. Gara equilibrata e punto che va bene ad entrambe le squadre. I nerazzurri, infatti, salgono a sessantuno punti e restano a più cinque sul Milan e con sei ...