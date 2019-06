Zingaretti vara la nuova segreteria | insorgono i renziani

agi

(Di sabato 15 giugno 2019) Nicolahato ladel Pd, composta da 8 uomini e 7 donne. Ad Andrea Martella l'incarico di coordinatore. Dice: "Una bella, con donne, giovani, gente di esperienza, tutti appassionati e amanti della bella politica. Con lasi compie un altro passo, dopo il congresso e le elezioni europee e amministrative, per la costruzione dell'alternativa". Ma parte subito unapolemica. Dice il capogruppo dei senatori Pd, Andrea Marcucci, vicino a Renzi: "Ladel Pd resa nota danon assomiglia al partito del noi. Vedo un'unica matrice identitaria in un partito che è nato per valorizzare i riformismi. E' una scelta che non condivido".

