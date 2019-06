Zingaretti nomina la nuova segreteria del PD

Zingaretti nomina nuova segreteria Pd : 21.33 Nicola Zingaretti ha nomina to la nuova segreteria del Pd: 8 uomini e 7 donne, coordinatore Andrea Martella, vicesegretari Andrea Orlando (vicario) e Paola De Micheli. "Una bella segreteria , con donne, giovani, gente di esperienza, tutti appassionati e amanti della bella politica", ha dichiarato Zingaretti . Ma già si registrano malumori tra gli esponenti del partito vicini a Renzi. "Una scelta che non condivido -ha scritto il capogruppo ...

Il governatore Nicola Zingaretti nomina direttrice la funzionaria a processo per truffa ai danni della Regione Lazio : Dirigente della Regione Lazio, imputata nell’ambito di un processo per truffa nei confronti del suo stesso ente – che si è pure costituito parte civile – sulla cui testa pende una richiesta di condanna di 10 anni di carcere. Nonostante questo, il 22 gennaio 2019 Tiziana Petucci è stata nominata dal governatore Nicola Zingaretti a capo della Direzione regionale per lo Sviluppo Economico, le Attivita` Produttive e Lazio Creativo, incarico per il ...