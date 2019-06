Volontari per la città ripuliscono piazze e vie del centro 

Animali - Wwf : “Al via campi di Volontariato per la tutela dell’orso marsicano” : Il Wwf Italia scende in campo per la tutela dell’orso bruno marsicano, con l’obiettivo, si legge in un comunicato dell’organizzazione ambientalista, di dare un concreto contributo alla conservazione della popolazione appenninica di questo mammifero simbolo, che conta ormai poco più di 50 individui nel mondo. Quattro campi di volontariato estivi, aperti a tutti li appassionati over 18, sono in programma nelle terre ...

Euro2020 : iniziano iscrizioni per programma Volontari : Roma – Scattano oggi le procedure per diventare volontario degli Europei di calcio del 2020, che si giocheranno a Roma e in altre 11 citta’ del continente dal 12 giugno al 12 luglio del prossimo anno. Piu’ di mille volontarie e volontari saranno selezionati e formati per partecipare all’evento: prima di tutto e’ necessario compilare il modulo online sul sito dedicato all’iniziativa (www.volontariroma2020.it). ...

Universiadi - De Luca suona la carica ai duemila Volontari : «Occhi aperti» : Sono già duemila i volontari della Protezione Civile che presteranno la loro opera in occasione delle Universiadi di Napoli. Oggi in 400, da vari comuni della Campania, si sono ritrovati...

Lecce : riaperto il caso di Marianna Greco - uccisa a coltellate. Marito indagato per omicidio Volontario : Un’unghia spezzata e tre tagli su tre dita della mano destra ritenuti compatibili con ferite da difesa. E poi quei quattro fendenti al collo, profondi e incompatibili con quelli di lieve intensità che sono associati ai casi di suicidio. Sono questi alcuni degli elementi chiave che i famigliari di Marianna Greco, la 37enne trovata morta nella sua abitazione di Novoli (Lecce) il 30 novembre del 2016, hanno inviato alla Procura. Perché sono ...

Novara - bambino di due anni morto : indagati per omicidio Volontario la mamma e il compagno : Il piccolo Leonardo non è caduto dal letto. I risultati dell’autopsia, effettuata presso la clinica di Medicina legale dell’Asl di Novara, smentisce il racconto fatto giovedì mattina ai soccorritori del 118 dalla madre del bambino, che avrebbe compiuto due anni il prossimo settembre. Sin da subito i gravi ematomi sul corpo del bimbo avevano insospettito il personale sanitario, allertato da una chiamata della mamma, che aveva spiegato di come il ...

J-Ax Volontario dell’Opera San Francesco di Milano - il rapper serve pasti ai poveri (video) : J-Ax volontario dell'Opera San Francesco di Milano per un giorno. Il rapper ha vestito i panni di volontario ad honorem nella giornata di domenica per servire i pasti ai poveri all'interno delle strutture dell'Opera San Francesco di Milano. Il video inizia con un autografo sul braccio di una suora che J-Ax rinomina "Super Simo". Racconta di aver visitato le strutture dell'Opera San Francesco e di aver deciso di prestare il proprio tempo per ...

Iene - Willy Branchi : svolta pazzesca dopo 31 anni - nuovo indagati per omicidio Volontario : Domenica la puntata speciale delle Iene su Willy Branchi, il 18enne di Goro ucciso e abbandonato nella golena del Po nel 1988. Venerdì la svolta: la Procura di Ferrara ha riaperto le indagini sul caso e iscritto nel registro degli indagati una o più persone per omicidio volontario. I nomi sono stati

Volontariato aziendale : perché dovreste pensarci : LegambienteLegambiente (pt. 2)Servizio Civile Internazionale Servizio Civile Internazionale (pt. 2)LiberaLibera (pt. 2)Amnesty InternationalYearOutOikosGuidare ambulanze, spingere carrozzelle, servire pasti ai senzatetto: circa sette milioni di italiani appena possono si dedicano ad attività di Volontariato, regalando parte del proprio tempo a chi ne ha bisogno. perché aiutare gli altri aiuta sé stessi a stare meglio. Da qualche anno a questa ...

Quando la vela è solidale - tra regate per non vedenti e la festa del Volontariato : La kermesse, dedicata allo sport, con regate, spettacoli, convegni e divertimento, presenta un programma molto articolato. Nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 maggio sarà presente lo scultore ...