Volley femminile | Nations League 2019 | le convocate dell’Italia per la tappa di Ankara

Volley femminile - Nations League 2019 : Paola Egonu salta l’ultima tappa. L’azzurra resterà in Italia dopo il malore : Paola Egonu non parteciperà all’ultima tappa della Nations League 2019 di Volley femminile che andrà in scena dal 18 al 20 giugno ad Ankara (Turchia). L’opposto della nostra Nazionale salterà la trasferta che conclude la fase preliminare del prestigioso torneo internazionale, rimarrà in Italia dopo il malore accusato al termine della sfida contro la Corea del Sud che l’ha costretta anche a degli accertamenti in ospedale. ...

Volley femminile - Nations League 2019. Mazzanti : “Che bella qualificazione - ci siamo fatti un gran regalo” : L’Italia ha sconfitto la Russia per 3-1 e si è qualificata alla Final Six della Nations League 2019 di Volley femminile, grande prestazione da parte delle azzurre che si sono imposte al PalaBarton di Perugia infilando la decima vittoria nel prestigioso torneo internazionale. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da alcuni protagonisti ai microfoni della FederVolley. DAVIDE Mazzanti: “Il sacrificio più grande che ho chiesto alle ragazze è ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Russia 3-1 - le pagelle delle azzurre. Sorokaite 29 punti - grande Pietrini : L’Italia ha sconfitto la Russia per 3-1 nel match valido per la Nations League 2019 di Volley femminile, le azzurre si sono imposte al PalaBarton di Perugia e hanno conquistato la qualificazione alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Di seguito le pagelle delle ragazze del CT Davide Mazzanti. INDRE Sorokaite: 9. Prestazione da urlo dell’opposto che sostituisce Paola Egonu dopo il malore di ieri sera: show stellare ...

Volley femminile - Nations League 2019 : le avversarie dell’Italia nella Final Six. Tutte le squadre qualificate : L’Italia parteciperà alla Nations League 2019 di Volley femminile che andrà in scena a Nanchino (Cina) dal 3 al 7 luglio. Le azzurre scenderanno in campo per conquistare quel trofeo mai vinto nella storia, le vicecampionesse del mondo cercheranno di imporsi in terra asiatica e sicuramente saranno grandi protagoniste durante gli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale che mette in palio un milione di dollari per la formazione ...

Calendario Final Six Nations League Volley femminile 2019 : date - programma - orari - tv. C’è l’Italia! Come seguire le partite : L’Italia si è qualificata alla Final Six della Nations League 2019 di volley femminile, le azzurre hanno staccato il pass per gli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale con ben tre giornate di anticipo rispetto al termine della fase preliminare. La nostra Nazionale occupa il primo posto in classifica generale con 10 vittorie all’attivo ottenute in 12 partite disputate e dunque è certa di poter lottare per il trofeo, ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Russia 3-1 - azzurre qualificate alla Final Six! Festa a Perugia : L’Italia continua a viaggiare come un treno, sconfigge la Russia per 3-1 (22-25; 25-21; 25-15; 25-21) al PalaBarton di Perugia, infila la decima vittoria (la terza consecutiva) nella Nations League 2019 di Volley femminile e si qualifica alla Final Six del prestigioso torneo internazionale. Le azzurre, prime in classifica, sono già certe di disputare gli atti conclusivi della maniFestazione quando mancano ancora tre partite al termine ...

LIVE Italia-Russia 3-1 Volley femminile - Nations League in DIRETTA. La “decima” vale la final six con largo anticipo per le azzurre! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.20 Buona serata a chi ci ha seguito e appuntamento a domani per la sfida Italia-Giappone maschile alle 16 22.19: Le azzurre andranno ad Ankara per l’ultima settimana della fase eliminatoria con il solo obiettivo di mantenere la prima posizione che occupano alla fine della dodicesima giornata 22.18: Le azzurre, prive di Egonu e Sylla, riescono a completare la rimonta su una Russia ...

LIVE Italia-Russia Volley femminile - Nations League in DIRETTA : azzurre per incamerare la Final Six : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione dell’incontro – Come sta Paola Egonu dopo il malore di ieri sera? – La cronaca di Italia-Corea del Sud – Le pagelle di Italia-Corea del Sud – Il programma completo della sfida Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Italia-Russia, terza e ultima sfida della quarta tappa della Nations League 2019 di volley femminile, prestigiosa competizione internazionale ...

Volley femminile - Nations League 2019 : Italia-Russia - ultimo esame a Perugia. Azzurre per la vittoria da Final Six : L’Italia scenderà in campo da prima della classe, questa sera (ore 20.00) le Azzurre affronteranno la Russia al PalaBarton di Perugia presentandosi da leader della Nations League 2019 di Volley femminile: 9 vittorie in 11 partite disputate, 28 punti all’attivo e qualificazione alla Final Six sempre più vicina. La nostra Nazionale è a un passo dall’accesso agli atti conclusivi del prestigioso torneo internazionale e una vittoria ...