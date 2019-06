Vitalizi | Sicilia e Trentino non hanno rispettato i tagli

blogo

(Di sabato 15 giugno 2019) Erika Stefani, Ministro per gli Affari Regionali, ha stilato un elenco dei consigli regionali cheapprovato entro il 30 maggio - come previsto dall'accordo Stato-Regioni - le leggi per ridurre gli assegni delo per i politici che non fanno più parte dei rispettivi consigli. Nell'accordo era previsto che, in caso di mancato adeguamento, lo Stato avrebbe ridotto del 20% i trasferimenti di risorse alle regioni manchevoli.All'appello mancano, come noto, Sardegna, Piemonte, Basilicata e Abruzzo, che peròricevuto una deroga visto che la scadenza del 30 maggio ricadeva in prossimità delle elezioni regionali; spetterà dunque ai consigli rinnovati dalle elezioni il compito di provvedere in tal senso. Al momento, quindi, queste regioni si possono considerare "in regola".Sono invece due i consigli regionali che nonquanto previsto dall'accordo e che adesso ...

