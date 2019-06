VIP MASTER TENNIS | IN ARRIVO BIG DELLO SPORT E SHOWGIRL A MILANO MARITTIMA

lanotiziasportiva

(Di sabato 15 giugno 2019) Il 12 e 13 luglio i Bigspettacolo,televisive e grandi nomi del calcio eillumineranno il palcoscenico di, location molto ambita da vip e non solo nel periodo estivo.Di Daniele Bartocci – Che lo spettacolo abbia inizio. Si scalda la macchina organizzativa del Vipdi. Manca un mese esatto per uno degli eventi estivi più amati a livello nazionale. Il 12 e 13 luglio le date da mettere in calendario. Bigspettacolo,televisive e grandi nomi del calcio eillumineranno il palcoscenico di, location molto ambita da vip e non solo nel periodo estivo. Si preannuncia come sempre il tutto esaurito per due serate di puro spettacolo e divertimento, con vista sul mare, sotto il segno del buon cibo e della buona musica. In estrema sintesi, ancora una volta...

