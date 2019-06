Violenta scossa di terremoto alle Isole Kermadec | allarme tsunami in Nuova Zelanda e

Violenta scossa di terremoto in Papua Nuova Guinea : DATI e MAPPE : Una Violenta scossa di terremoto magnitudo 7.2 è stata registrata in Papua Nuova Guinea, nel sud-ovest del Pacifico: l’Istituto geofisico statunitense USGS ha reso noto che l’evento si è verificato alle 21:19 UTC di ieri, a 33 km nordovest da Bulolo, ad una profondità di 126,9 km. In seguito al sisma il Centro per gli allarmi tsunami nel Pacifico non ha diramato avvisi o allerte: secondo l’USGS la profondità ...